Мисмари рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в Ливии

Тобрук, 31 марта. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране.

В первую очередь представитель ЛНА поблагодарил граждан Ливии за соблюдение карантина, а также сотрудников правоохранительных служб, которые помогают соблюдать в стране порядок.

«Приветствую всех граждан в Бенгази, которые соблюдают рекомендации Комитета по борьбе с коронавирусом, всех полицейских и армейские части, помогающие проводить комендантский час», — заявил Мисмари.

Генерал напомнил ливийцам о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а также призвал не покидать дома без крайней необходимости.

Мисмари также сообщил, что во всех воинских частях и подразделениях прошли дезинфекционные мероприятия. Военным также прочитали лекции по профилактике и борьбе с коронавирусом.

Недавно сообщалось, что муниципалитеты, граничащие с Мисуратой, объявили о закрытии дорожного сообщения с городом в качестве меры по сдерживанию распространения коронавируса. Отмечается, что Турция перебрасывает в город большое количество сирийских наемников. Имеется подтвержденная информация о том, что ранее в Ливию из Сирии была отправлена группа из 72 радикалов для сражений на стороне Правительства национального согласия (ПНС), среди которых был инфицированный коронавирусом. Вероятно, именно это и стало причиной распространения опасного заболевания на территории Ливии.