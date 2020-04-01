Посол РФ в Каракасе указал на бесполезность ультиматумов США в адрес Венесуэлы

Каракас, 31 марта. Американские ультиматумы не помогут урегулированию внутренних проблем Венесуэлы, заявил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Он добавил, что готовность США отменить односторонние санкции в отношении Венесуэлы является позитивным сигналом.

Российский дипломат подчеркнул, что решение внутриполитических проблем в Венесуэле должно быть найдено самими венесуэльцами в рамках действующей конституции и при помощи диалога. Мелик-Багдасаров добавил, что конструктивное содействие этому процессу со стороны международного сообщества может только приветствоваться.

«Вряд ли можно отнести к такого рода усилиям какие-либо односторонние публичные манифесты, а тем более ультиматумы. Подобные инструменты политического давления, вмешательства во внутренние дела других стран не раз демонстрировали свою неэффективность», — подчеркнул российский посол.

Он указал, что мир уже переживает непростую ситуацию в связи с распространением коронавируса, отметив, что момент для жестких требований определенно был выбран неудачный.

«Что касается продемонстрированной США готовности к отмене односторонних ограничительных мер, от которых страдают прежде всего наименее защищенные слои населения, то это позитивный сигнал», — подвел итог дипломат.

Мелик-Багдасаров напомнил, что решать судьбу Венесуэлы имеют право лишь ее граждане.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео выступил с предложением сформировать временное правительство Венесуэлы, которое организует выборы, за которыми в случае их честности последует отмена американских санкций.