Матвиенко пошутила про «самый ходовой пропуск» при карантине

Москва, 31 марта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании рассказала про появившуюся в народе шутку о «самом ходовом пропуске» при введении карантина — пятитысячной купюре.

Совфед ранее одобрил пакет законов в связи с пандемией коронавируса. На заседании верхней палаты парламента сенатор от Карачаево-Черкессии Ахмет Салпагаров поинтересовался, как можно избежать наказания за нарушение сотрудникам непрерывных жизнеобеспечивающих производств. Ведь им в любом случае придется идти на работу. Возможно, спросил он, будут выдаваться какие-то пропуска.

«Уже пошли в народе шутки, что лучшим пропуском будет купюра в пять тысяч рублей», — ответила в шутку Матвиенко.

Сенаторы отреагировали смехом на выступление спикера.

Напомним, пакет законов, направленных на противодействие распространению коронавируса, включая штрафы за нарушение карантина, а также на смягчение последствий пандемии для граждан и бизнеса, был принят Госдумой, а затем и Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании. Все инициативы направлены на реализацию поручений президента, связанных с пандемией COVID-19. Подробнее с нововведениями можно ознакомится в материале Федерального агентства новостей.

По данным на 31 марта, количество людей, зараженных коронавирусом, в мире перевалило за 800 тысяч, умерли почти 39 тысяч человек, излечились более 172 тысяч заболевших. За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, восемь заболевших скончались, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших в России — 2337, заболевание зафиксировано в 73 регионах, передает «Газета.ру». Всего скончалось 17 человек, 121 заболевший выздоровел. Больше всего новых случаев заболевания в Москве — 387, среди них значительное число молодых пациентов.