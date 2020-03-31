Психолог Солдатова объяснила, почему люди верят фейковым новостям

Москва, 31 марта. Люди с легкостью верят в фейки из-за недостатка информации и недоверия официальным данным. Об этом заявила доктор психологических наук, заведующая кафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галина Солдатова.

По ее словам, в стрессовых и кризисных ситуациях люди верят слухам и фекйам, в основе которых лежат теории заговора. Она также отметила, что каждый второй россиянин верит в существование «мирового правительства».

«Сегодня мы все свидетели фейков такого рода, они широко распространились в последнее время», — отметила Солдатова.

По ее словам, необходимо подвергать сомнению любую непроверенную информацию. При этом люди, которым мы доверяем также могут неосознанно распространять фейковую информацию.

Она также добавила, в период кризисных ситуаций у большинства людей снижается уровень критического мышления, в результате чего количество распространителей недостоверной информации увеличивается в 2-3 раза.