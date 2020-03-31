Роспотребнадзор собирается проводить 1 млн тестов на коронавирус ежемесячно

Москва, 31 марта. Роспотребнадзор намерен ежемесячно проводить 1 млн новых тестов на коронавирус, разработанных учеными ведомства, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что Центральный НИИ эпидемиологии создал высокоточный тест для выявления коронавируса.

«Мы предполагаем выйти на позицию в 1 млн определений в месяц и будем наращивать эти темпы», — заявил Акимкин.

Он отметил, что использование этих тестов позволит в полной мере решить задачи России по тестированию граждан. Акимкин сказал, что возможно РФ окажет с этим помощь и другим государствам.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что инфицированные коронавирусом на домашнем лечении будут обязаны предоставлять GPS-отчет. Также с 1 апреля 2020 года сведения о зараженных гражданах, а также о контактировавших с ними лицах будут передаваться в Минкомсвязь. Как отмечает «Газета.ру» о нарушении карантина будут проинформированы МВД, Минздрав и Роспотребнадзор.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.