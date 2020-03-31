Главврач Боткинской больницы прокомментировал заражение коллеги в Коммунарке коронавирусом

Санкт-Петербург, 21 марта. Главный врач больницы в Коммунарке в Москве Денис Проценко заразился короновирусом, выполняя свой врачебный долг. С таким заявлением выступил главврач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев, призвав воздержаться от критики в адрес его коллеги.

Проценко в этот вторник заявил, что заразился коронавирусом нового типа. По его словам, он чувствует себя хорошо и в настоящий момент изолировался в своем кабинете, где имеются все условия для дистанционной работы.

Гусев напомнил, что врач, выбирая между жизнью пациента и своим здоровьем, всегда выберет жизнь пациента. Как отметил главврач Боткинской больницы, работа врача сопряжена с рисками и задача медицинского работа – минимизировать их.

«Я надеюсь, что никто не посмеет обвинять Дениса Проценко в том, что он инфицировался коронавирусом - во время войны ранений не избежать. Желаю моему коллеге скорейшего выздоровления», — приводит слова Гусева пресс-служба петербургского комитета по здравоохранению.

Как подчеркнул Гусев, инфекционная больница им. Боткина полностью обеспечена всеми средствами индивидуальной защиты, необходимых для предотвращения распространения вируса. Сотрудники медицинского учреждения проходят ежедневный инструктаж и обучены использовать средства индивидуальной защиты.

Коронавирус нового типа сейчас выявлен у 98 петербуржцев. 11 из них уже выздоровели, двое скончались. Всего в Боткинской больнице размещены 346 пациентов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса - SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 800 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 38 тысяч человек.