Москва, 31 марта. Британский актер Эндрю Джек умер в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил представитель актера Джилл Маккалоу.

«Он умер минувшим утром от коронавируса в больнице Святого Петра в Чертси», — сообщил Маккалоу.

Эндрю Джекс получил широкую известность благодаря роли майора Калуана Эммата в двух эпизодах киноэпопеи «Звездные войны».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек.

На территории в Великобритании зарегистрировано более 25 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 1,7 тысяч человек скончались.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.