Киев, 31 марта. Мэр города украинского города Монастыриска в Тернопольской области Андрей Старух заразился коронавирусом. По словам мэра, у него нет симптомов заболевания, а его жена и сын чувствуют себя нормально. Однако анализ показал, что он является носителем коронавирусной инфекции.

«Только что лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID-19. У моего заместителя Андрея Гладыша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров», — написал Старух на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что ближайшие две недели планирует провести в самоизоляции, продолжая исполнять свои должностные обязанности.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.