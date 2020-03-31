МИД ДНР обвинил Киев в дезинформации и уклонении от своих обязательств

Донецк, 31 марта. Украинские чиновники, вбрасывая дезинформацию о состоянии Минского переговорного процесса, пытаются уклониться от выполнения взятых на себя обязательств, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не намерен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а также обвинил их в якобы невыполнении обязательств. По его словам, Украина заинтересована обсуждать идею создания консультативного совета по Донбассу со странами «нормандской четверки».

«Украинские чиновники заявляют о том, что с их стороны якобы выполняются все договоренности, которые были достигнуты на «нормандском саммите». При этом мы уже более трех месяцев не можем добиться от Украины согласования с нами и реализации ни одного из перечисленных пунктов коммюнике: ни по новым участкам разведения сил и средств, ни по обмену удерживаемыми лицами, ни по правовым аспектам особого статуса Донбасса», — сообщила Никонорова.

Министр отмечает, что для Киева стало проблемой даже выполнение договоренностей, принятых в Минске 11 марта. Она подчеркнула, что они были завизированы лично украинскими представителями. Никонорова говорит, что Украина для оправдания бездействия использует «любимую отговорку» о том, что ДНР и ЛНР якобы не являются сторонами конфликта, а поэтому не будет вести с ними переговоры. Однако глава МИД напомнила, что подписи представителей республик Донбасса есть в Минских соглашениях, более того, в некоторых документах они стоят на одной странице с подписями представителей киевских властей.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД ДНР сообщала, что очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 8 апреля.

С 2014 года на Украине идет гражданская война. Киевские власти развернули против ДНР и ЛНР военную кампанию после того, как республики отказались принимать итоги антиконституционного государственного переворота. Число жертв конфликта превысило 10 тыс. человек.