Победивший коронавирус пациент рассказал о лечении в больнице в Коммунарке

Москва, 31 марта. Россиянин Виталий Миронов, успешно прошедший лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал, как попал в больницу в Коммунарке.

В беседе с RT мужчина рассказал, что они с друзьями отдыхали в Барселоне, откуда вернулись в Москву 10 марта. Спустя три дня начали появляться первые симптомы, 13 марта Миронов обратился в скорую.

В этот же день у него взяли анализы на COVID-19, а спустя два дня представители Роспотребнадзора сообщили о положительном результате теста.

«Когда сообщили, в тот же день, отправили за мной бригаду скорой, и меня отвезли в Коммунарку — в 40-ю больницу. C 15 марта я там находился, и вчера вечером меня выписали», — рассказал он.

Миронов отметил, что первые дней десять в больнице прошли «абсолютно нормально», «тяжеловато» было только под конец.

«Также я интересовался у врачей, могу ли заразиться повторно. Однозначного ответа я не получил. Кто-то говорит да, кто-то — нет. В целом мое состояние отличное, я чувствую себя прекрасно», — резюмировал Миронов.

Ранее стало известно, что главный врач Московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом, передавала «Газета.ру». Сейчас больница работает в обычном режиме, все медики регулярно проходят тестирование на коронавирус. Позднее сам Проценко сообщил, что чувствует себя нормально, он самоизолировался в рабочем кабинете, «где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций».

Позднее депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Федеральным агентством новостей отреагировал на информацию о заражении Проценко. По мнению Онищенко, история с Проценко — еще один знак, что наши врачи, находящиеся на переднем крае борьбы с пандемией, недостаточно защищены, и необходимо как можно скорее исправлять создавшуюся ситуацию.