Коронавирус выявлен у девяти сотрудников ООН в Женеве

Женева, 31 марта. Девять сотрудников структур ООН в Женеве заразились коронавирусом. Об этом сообщает официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

«Отделение ООН в Женеве подтвердило по состоянию на 30 марта девять случаев болезни, вызванной коронавирусом (COVID-19), среди персонала», — рассказала она.

По ее словам, речь идет о сотрудниках Конференции ООН по торговле и развитию, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и женевской штаб-квартиры, размещенной во Дворце наций.

Веллучи отметила, что не может предоставить других сведений из-за политики конфиденциальности. Она добавила, что в каждом из отдельных случаев принимаются все необходимые меры предосторожности. Каждый из заболевших получил медицинское сопровождени.

Сейчас ООН ведет тесную работу с правительством Швейцарии и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сфере предотвращения дальнейших заражений. Отметим, что о первом случае заражения сотрудника ООН коронавирусом стало известно 14 марта. Так как в Швейцарии наблюдается быстрый рост заболеваемости, то большая часть офисных работников, включая сотрудников ООН, была переведена на удаленную работу. Брифинги для журналистов всемирная организация проводит в режиме видеоконференций.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 31 марта, в России выявлено 1848 случаев заболевания коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 314.