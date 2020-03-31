Лена Миро назвала подающую на развод с Джиганом Самойлову «терпилой»

Москва, 31 марта. Скандально известная блогер Лена Миро раскритиковала жену рэпера Джигана Оксану Самойлову. Миро обвинила подающую на развод Самойлову в том, что она якобы «терпила».

Недавно Оксана Самойлова подала на развод. По словам Лены Миро, она объявила об этом так, чтобы ее подписчицы в ней не разочаровались.

«Оксана Самойлова решила: лучше ей быть в глазах общества незамутненной дурой, которую обманывали, но при этом холили и лелеяли, чем той, которую, подобно дворняге, держали на цепи и время от времени поколачивали», — написала Миро.

Блогер говорит, что не верит утверждениям Самойловой о том, что у них с Джиганом было якобы все хорошо, и она видела, что он ее любит.

«Оксана — терпила, которая много лет прогибалась под заскоки Джигана», — пишет скандально известная блогер.

Миро утверждает, что Самойлова якобы стесняется такого статуса, поэтому объявляя о разводе и представила себя в роли «ничего не знающей». Также блогер уличила супругу рэпера в низкой самооценке и комплексах.

«К чему это я? Ах, да: девки, вас никто не будет уважать до тех пор, пока вы сами не начнете это делать», — дает совет читательницам Лена Миро.

По ее словам, если женщины не будут себя уважать, то их будут продолжать оскорблять, бить, не замечать и предавать.

Ранее продюсер Яна Рудковская раскрыла скандальные подробности развода рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. По ее мнению, данное решение является «грамотным пиар-ходом». Рудковская обратила внимание, что за последние несколько месяцев число подписчиков в Instagram Самойловой увеличилось на миллион пользователей.