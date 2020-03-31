ФАН публикует видео ударов Израиля по Сирии

Дамаск, 31 марта. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео ударов армии Израиля по территории САР.

Вечером во вторник самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов по территории Сирии. Атака производилась из воздушного пространства Ливана. В ответ сработали системы противовоздушной обороны Сирии в провинции Хомс.

Как сообщал ФАН в начале марта, участившиеся удары со стороны Израиля не позволяют Сирии перебросить свои средства ПВО на борьбу с турецкими боевыми беспилотниками Bayraktar и Anka, которые действуют над Идлибом и серьезно ограничивают эффективность сирийских войск. Так, в ночь на 5 марта Турция не преминула воспользоваться шансом и вторглась в воздушное пространство Сирии сразу же после удара Израиля.