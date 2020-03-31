Космонавт, полярник и подводник рассказали, как легче пережить режим самоизоляции

Москва, 31 марта. Капитан 1-го ранга в отставке Сергей Апрелев рассказал, как легче пережить режим самоизоляции, который был введен в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

По его словам, онлайн-общение поможет с легкостью перенести самоизоляцию. При этом современное программное обеспечение позволяет установить связь в режиме видеоконференции, благодаря чему можно устроить даже вечеринку.

«Сейчас все можно организовать по Skype — даже вечеринку. Это все-таки решение — если бы у нас не было связи, было бы сложнее», — отметил Апрелев.

Летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко придерживается аналогичной точки зрения. По его словам, людям необходимо спокойно отнестись к временным ограничениям.

«Я думаю, что всем людям надо избавиться от этого слова и ощущения — изоляция», — пояснил Борисенко.

Полярник с 30-летним стажем Николай Осокин уверен, что главным в этой ситуации является моральный дух и осознание того, что временная самоизоляция является твоим осознанным выбором, передает телеканал «360».

«Главное — это моральная установка. Когда ты сам выбираешь, чего ты хочешь», — отметил Осокин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.