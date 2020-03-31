Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ДНР

Донецк, 31 марта. Первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции зафиксирован в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

«Сегодня, 31 марта 2020 года, в Донецкой Народной Республике зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Заболевшая получает все необходимое лечение», — отметила она.

Заболевшей оказалась местная жительница, которая в середине марта приехала в республику из Москвы с маленьким сыном. Через несколько дней она почувствовала недомогание, а 29 марта женщине вызвали скорую. Симптомы у пациентки оказались типичными для коронавирусной инфекции — повышенная температура, кашель, першение в горле, потеря обоняния, тошнота. В настоящее время врачи пытаются установить, с кем заболевшая контактировала после того, как вернулась из Москвы, пишет Донецкое агентство новостей.

Отметим, что 14 марта власти ДНР объявили режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. Глава республики Денис Пушилин на днях заявил, что не исключает возможности объявления чрезвычайного положения.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.