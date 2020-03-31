Пропускной режим введут в Саратовской области на период самоизоляции

Саратов, 31 марта. Правительство Саратовской области вводит пропускную систему на время действия режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Председателем правительства Саратовской области подписан документ о введении пропускной системы на территории региона», — сообщили в пресс-службе в комментарии ТАСС.

Пропускная система начнет работу со 2 апреля. Пропуск для перемещения по территории региона будут выдавать работодатели тем сотрудникам, чья деятельность не приостановлена ограничительными мерами. Пропуск будет действовать при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В Саратовской области выявлены четыре случая заболевания коронавирусом. Власти региона 30 марта обязали граждан не покидать места проживания без особой необходимости.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500. Власти 51 региона Российской Федерации ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с коронавирусом. Он потребовал от региональных властей действовать обоснованно и профессионально в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, необходимо принимать решительные меры в борьбе с распространением заболевания, даже если они кажутся избыточными.