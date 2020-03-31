Горячая линия сервиса мусорной реформы «РЭО Радар» отключена за неуплату

Москва, 31 марта. Созданный для приема жалоб граждан на нарушения при вывозе и переработке мусора проект «РЭО Радар» прекратил работать по телефону. Как пишет газета «Ведомости», если позвонить по номеру горячей линии, прозвучит автоматическое сообщение о том, что «горячая линия «РЭО Радар» временно отключена из-за неоплаты предоставляемых услуг публичной правовой компанией «Российский экологический оператор».

Сайт проекта пока продолжает свою работу. И телефонная линия, и сайт были запущены в июле. Позвонив на горячую линию проекта, можно было сообщить о стихийных свалках в природоохранных зонах, нарушениях в работе мусорных полигонов и неприятных запахах.

Как сообщается, это не первые финансовые сложности, с которыми сталкивается ППК РЭО. Данная организация была создана в начале 2019 года указом президента. Предполагалось, что она получит 75 миллиардов рублей и станет организатором мусорной реформы в РФ, привлекая частные деньги в отрасль.

По данным представителя РЭО, причины отключения телефонной линии являются лишь техническими и в течение недели все неполадки будут устранены.

Напомним, мусорная реформа стартовала в некоторых регионах России в январе текущего года. Она предполагает модернизацию обращения с бытовыми отхода в части сбора и переработки мусора. Также предусмотрено создание единых региональных операторов, которые будут работать с ТКО.