Названы самые востребованные профессии на время режима самоизоляции

Москва, 31 марта. Специалист сервиса по подбору персонала Мария Игнатова назвала профессии, которые востребованы на российском рынке труда в период пандемии коронавируса и введенного почти по всей стране режима самоизоляции.

Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter, в беседе с «ПолитРоссией» отметила, что из-за экономического спада на фоне пандемии некоторые работодатели перестали нанимать персонал. Другие же наоборот сейчас находятся в активном поиске сотрудников.

«Если мы говорим о компаниях, где есть услуги доставки, где нужны курьеры и водители, то здесь мы наблюдаем всплеск активности. Работодатели стали чаще публиковать вакансии на такого рода позиции, ищут людей, предлагают соискателям какие-то возможности заработка», — отметила Игнатова.

Остается высоким спрос на специалистов строительной отрасли, поскольку «строительство идет полным ходом, несмотря на режим самоизоляции, введенный некоторыми регионами».

Эксперт полагает, что серьезных потрясений на рынке труда не наблюдается.

Напомним, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, режим самоизоляции обязаны выполнять все жители Москвы, передавал RT. Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор.

Днем позже президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с коронавирусом. Он потребовал от региональных властей действовать обоснованно и профессионально в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, необходимо принимать решительные меры в борьбе с распространением заболевания, даже если они кажутся избыточными.

По данным на вечер 31 марта, власти 51 региона РФ ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. В частности, ограничения действуют в таких регионах, как Московская область, Петербург, Архангельская область, Калининградская область, Новгородская область, Коми, Татарстан и других.