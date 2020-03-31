Москвичке с подозрением на COVID-19 посоветовали лечиться содой и ингавирином

Москва, 31 марта. Жительнице Москвы Валерии, у которой есть подозрение на коронавирус, посоветовали обычное полоскание и противовирусный препарат ингавирин. Об этом она сама рассказала в разговоре с порталом Nation News.

Женщина отметила, что у нее начались типичные для коронавируса симптомы — кашель, высокая температура, ломота в теле. Она вызвала врача на дом, однако тот дал ей совет полоскать голо содой, словно речь идет об обычном ОРВИ.

Через неделю Валерии стало плохо, а температура поднялась еще сильнее. В тот же день она позвонила по горячей линии и рассказала о своих симптомах. Москвичка также добавила, что обращалась с друзьями, которые недавно вернулись из ОАЭ.

«На следующий день мне легче не стало, нашла поликлинику, они данные мои записали и сказали, что сначала приедет терапевт, а потом уже бригада. Никакого специального лечения мне не назначили, посоветовали принимать ингавирин, если я в него верю», — отметила она.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.