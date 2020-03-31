Кремль заявил о безальтернативности взаимопомощи стран в борьбе с коронавирусом

Москва, 31 марта. Взаимопомощь стран и партнерство являются безальтернативными в условиях пандемии коронавируса в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — приводит слова Пескова ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что до конца дня в США может вылететь российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты. Эта помощь обсуждалась президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора в понедельник.

Песков подчеркнул, что Россия исходит из того, что в случае необходимости Вашингтон сможет ответить аналогичными мерами, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По данным на 31 марта, в мире 800 тысяч человек заболели коронавирусом, погибли более 38 тысяч человек. В США выявили более 164 тысяч случаев заражения, погибли свыше 3 тысячи человек.