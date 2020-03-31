Российский самолет с техникой для борьбы с COVID-19 вылетит в США до конца дня

Москва, 31 марта. Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России рейса, который должен отправиться в США до конца текущих суток. Песков отметил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали эту помощь во время телефонных переговоров 30 марта.

«С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что во время согласования деталей реализации договоренностей глав государств «сложилось впечатление, что некоторые со стороны США как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов».

Ранее вице-мэр итальянского города Чене в провинции Ломбардия Марчела Бадзана поблагодарила российских специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом. Чиновница отметила, что в условиях пандемии в мире нет барьеров и границ, люди общими усилиями борются с «невидимым врагом», из-за которого многие потеряли родных и близких.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».