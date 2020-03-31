Израиль нанес удары по территории Сирии

Дамаск, 31 марта. Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по территории Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, атака ВВС Израиля производилась из воздушного пространства Ливана. В ответ на атаку сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в провинции Хомс.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало сводку событий в Сирии на 31 марта. Военный источник ФАН сообщил, что протурецкие боевики подвергли пыткам жителя Африна курдской национальности. Кроме того, Анкара сообщила о нейтрализации высокопоставленной женщины-боевика РПК в Ираке.