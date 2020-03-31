Рудковская раскрыла скандальные подробности развода Джигана и Самойловой

Москва, 31 марта. Продюсер и телеведущая Яна Рудковская раскрыла скандальные подробности развода рэпера Джигана и Оксаны Самойловой.

Ранее Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом. По ее словам, данное решение было принято в связи с постоянными изменами мужа и его нестабильным психическим состоянием.

В свою очередь Рудковская отметила, что женщина не станет рожать четверых детей от плохого мужчины, поэтому заявление о разводе Джигана и Самойловой является грамотным пиар-ходом. Телеведущая отметила, что в течение последних двух месяцев число подписчиков на страницу Instagram Самойловой увеличилось на миллион пользователей.

«Каждый день начинается с ожидания: что же еще вытворит Джиган. Мы подсели на это и начали верить. Даже моя мама, которая еще в декабре знать не знала про их существование, уже сопереживает Оксане и пишет на ее странице слова поддержки», — отметила Рудковская.

Телеведущая уверена, что Джиган и Самойлова намерено разыграли трагедию, чтобы подогреть интерес публики к своим персонам.

Напомним, в начале 2020 года Джиган вместе со своей семьей отправился в Майами, где позднее Самойлова родила четвертого ребенка. После этого некоторые СМИ сообщили, что Самойлова сбежала от мужа из США. Причиной побега стало неадекватное поведение супруга и злоупотребление алкоголем. Кроме того, Джиган неоднократно устраивал стримы в соцсетях, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе одного из стримов с подписчиками Джиган активно использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь принести ему очередную порцию спиртного. Позднее стало известно, что Джиган решил пройти курс реабилитации в американском наркологическом центре.