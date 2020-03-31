Организаторы придумали, чем заменить Евровидение

Амстердам, 31 марта. Организаторы музыкального конкурса Евровидение решили провести 16 мая особенное шоу, в котором примут участие участники этого года и прошлых лет.

Мероприятие получило название Eurovision: Europe Shine A Lig. Концерт будет идти примерно 2 часа. Трансляция шоу можно будет посмотреть на официальном канале Евровидения.

Напомним, что Евровидение в этом году должно было состояться в Нидерландах, однако организаторы решили отменить конкурс из-за эпидемии коронавируса. Это стало первым в истории случаем отмены Евровидения. Фанаты предлагали альтернативные варианты, вроде переноса шоу на осень или организации онлайн-выступлений, но эти предложения, по всей видимости, не устроили Амстердам.

От России на конкурс должна была отправиться популярная и известная на Западе группа LettleBig. Поедет ли она на Eurovision: Europe Shine A Lig — пока неизвестно. Отметим, что это уже не первое массовое мероприятие, отмененное из-за коронавируса. Аналогичная судьба постигла чемпионат Испании по футболу, Евро-2020 и Олимпиаду.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.