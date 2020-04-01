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Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

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Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Ровно 25 лет назад свое вещание во всех телевизорах страны начал Первый канал. 1 апреля 1995-го в эфир вышли дебютные передачи Общественного российского телевидения (его предыдущее название до сентября 2002 года). С помощью пресс-службы «Первого» Федеральное агентство новостей вспоминает главные вехи в новейшей истории телеканала, а также предлагает читателям мнения одних из главных действующих лиц — ведущих.

В эфире Первого и по сей день с большим успехом идут программы, на которых выросло несколько поколений зрителей: «КВН», «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером?» и многие другие.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

А в первый день позапрошлого года отмечался полувековой юбилей информационной программы «Время».

«Благодаря Первому каналу я попала в космос! — воскликнула Екатерина Андреева. — В одну из своих космических одиссей капитан Геннадий Падалка предложил экипажу взять с собой мой портрет. И они повесили его на станции между (Константином) Циолковским и (Юрием) Гагариным. Конечно, это была честь, оказанная мне как ведущей программы «Время».

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Вообще, список передач, которые за все это время шли, идут и будут, надо полагать, идти в эфире, весьма обширен.

Так, «Умницы и умники» с Юрием Вяземским — одна из тех программ, которые родились раньше «Первого»: премьера состоялась в ноябре 1992-го.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Через два с половиной года, спустя два дня после запуска ОРТ, зрители впервые увидели телеигру «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем. Идея запустить на отечественном ТВ это музыкальное шоу принадлежала Владиславу Листьеву.

«Старые песни о главном» открыли для россиян новый формат встречи Нового года. Мюзикл впервые появился в эфире в ночь на 1 января 1996 года, причем авторами идеи были будущий (с осени 1999-го. — Прим. ФАН) генеральный директор канала Константин Эрнст и Леонид Парфенов.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

В 1997 году на «голубые экраны» вернулось «Здоровье», автором и ведущей которого стала Елена Малышева. А в 2010-м она же запустила новое медицинское шоу «Жить здорово!».

«Мне самой трудно поверить в то, что я работаю на Первом канале уже 23 года, — призналась доктор медицинских наук. — Это огромная часть моей жизни, мое сердце здесь. В самые горькие минуты мой канал и его руководитель стали моей семьей».

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

По словам Малышевой, именно благодаря каналу удалось найти ее отца, который страдал болезнью Альцгеймера и потерялся в Москве. Найти живым и здоровым.

«Это были самые страшные часы жизни моей семьи, когда в февральский мороз мы искали папу и понимали, что не найдем, — сказала ведущая. — Я никогда не смогу отблагодарить всех наших ребят. Просто знаю, что я с ними — и в горе, и в радости. Навсегда».

В декабре 2000-го была учреждена ежегодная премия лучшим врачам России «Призвание». Ее бессменные ведущие — та же Малышева и Александр Розенбаум. Национальная премьера экстрим-реалити-шоу «Последний герой» состоялась в 2001 году (потом на «Первом» показали еще пять сезонов).

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Название придумал Сергей Супонев, а первым ведущим был Сергей Бодров-младший.

В 2002-м в эфир вышла «Фабрика звезд» (потом было еще восемь сезонов), и это первая программа на данном телеканале со стереозвуком, — с бессменной ведущей Яной Чуриковой.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Премьера «Розыгрыша», шоу провокаций, которое стояло у истоков жанра телевизионного пранка, прошла в 2003 году — с тем же Пельшем и Татьяной Арно в качестве ведущих.

«У нас очень много разных каналов — федеральных и местных, но, как мне кажется, все, связанные с телевидением, втайне мечтают работать на «Первом», — заявил Валдис. — Мне в жизни повезло: я окончил Московский государственный университет, и с первого дня работы Первого канала тружусь в этом замечательном сообществе талантливых людей».

В предпоследний день лета-2005 телезрители впервые увидели передачу «Пусть говорят», ставшую самым рейтинговым ток-шоу на отечественном ТВ (до этого — «Большая стирка» и «Пять вечеров»). Долгое время ведущим был Андрей Малахов, а в 2017-м его в этой роли сменил Дмитрий Борисов.

«Удивительно, но я на «Первом» уже ровно 14 лет и две недели, — сказал он. — Получается, что больше времени мы провели вместе, чем были порознь».

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Программа «На ночь глядя» выходит на «Первом» с 2006 года с ведущими Ильдаром Жандаревым и Борисом Берманом. Тогда же знаменитый в прошлом фигурист Илья Авербух поставил на коньки не только своих коллег, но и представителей шоу-бизнеса, кинематографа и музыки. Вскоре шоу «Звезды на льду» было переименовано в «Ледниковый период» — по аналогии с американским мультфильмом. Мастерство исполнителей оценивало жюри во главе с Татьяной Тарасовой, а ведущими шоу в разные годы были Ирина Слуцкая, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Плющенко, Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк, Алексей Ягудин и Алла Михеева.

«Минута славы» — народное шоу талантов, в котором любой желающий мог прославиться на всю страну, стартовало в 2007-м. В том же году дебютировало и шоу «Модный приговор».

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Бессменный обвинитель — Эвелина Хромченко. Александр Васильев возглавил Модный суд через пару лет, сменив Вячеслава Зайцева. Надежда Бабкина пришла на проект в качестве модного защитника в 2010-м, также в этом амплуа снимались Юлия Барановская (сейчас ведет ток-шоу «Мужское/Женское»), Екатерина Скулкина, Лариса Вербицкая, Дарья Донцова, Арина Шарапова и Лариса Долина.

«На Первом канале я работаю с 2014 года, — сказала Барановская. — К моменту кастинга в программу «Мужское/Женское» у меня уже был некоторый опыт на телевидении, но для Первого канала и такого мэтра, как Александр Гордон, я была, конечно, начинающей».

По словам Юлии, ее пугали, что с ним сложно, и она искренне не понимала, почему должна его бояться. Но когда Барановская приехала на пробы, Гордон сидел молча и с не особо приветливым лицом.

«Тогда я абсолютно искренне ему сказала: «Я понимаю, что вы очень заняты. Вы простите, пожалуйста, что вам придется потратить полчаса на меня», — отметила Юлия. — Он кивнул, лицо его подобрело, и мне уже было совсем не страшно идти на площадку. В конце проб Саша сказал в камеру, обращаясь к руководству: «Решать вам, но я со своей соведущей уже определился».

1 января 2008 года состоялось первое представление единственного в стране телевизионного театра пародий со своей прекрасной и талантливой актерской труппой и конферансом от Ивана Урганта и Александра Цекало под названием «Большая разница».

Невероятно, но факт — Лариса Гузеева не была первой ведущей программы «Давай поженимся». Шоу вышло в эфир в 2008 году во главе с актрисой Дарьей Волгой, но чуть позже ее сменила коллега по работе, которой потом составили компанию Роза Сябитова и Василиса Володина.

«Когда мне предложили вести программу, я была известной актрисой, — призналась Гузеева. — И тогда подумала: боже, никогда! Меня же будут снимать (режиссеры Андрей) Кончаловский, (Андрей) Звягинцев, (Стивен) Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь. Месяц думала, а потом пошла!»

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

«Хозяйка» «Давай поженимся» отметила, что ее образ на программе менялся. Первый, где она была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад, когда Гузеева сказала: «Мы одинаковые».

«Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого, в каждый момент такая, какая есть, — заявила она. — Уже 12 лет как я веду программу, и это мои самые длительные взаимоотношения с коллегами. С некоторыми работаю с первого эфира. Сказать, что это мои близкие люди, ничего не сказать, — это мои родственники».

12 лет назад на телеканале запустили шоу абсолютно нового формата — программу «Прожекторперисхилтон» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало. Она стала рекордсменом по числу полученных премий ТЭФИ — в течение первых четырех сезонов их набралось восемь.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

В мае 2009 года в России впервые в истории прошло «Евровидение». Первый канал выступил тогда в роли вещателя и продюсера вокального конкурса, в котором приняли участие представители 42 стран. Московское музыкальное мероприятие удостоилось сразу шести статуэток ТЭФИ.

В 2011-м в эфире «Первого» стартовала программа оказания адресной помощи больным детям «Добро» (СМС-сообщение на номер 5541). Многие из спасенных благодаря собранным средствам детей давно выросли и совершенно здоровы. Всего в рамках этой акции было снято и показано около 170 сюжетов, поступило более 87,3 миллиона зрительских эсэмэсок, детям перечислили более 5,3 миллиарда рублей, и помощь получили более четырех тысяч ребят.

Премьера российского late night show «Вечерний Ургант» состоялась 16 апреля 2012 года — в день рождения ведущего.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Первым гостем стал актер Сергей Безруков, который дал долгожданное интервью после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». В ответ на вопрос, не он ли сыграл главного героя, Безруков произнес лишь: «Да».

Осенью 2012-го в эфире «Первого» дебютировал «Голос», который мгновенно стал сенсацией.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Позже запустились «Голос.Дети» и «Голос 60+». Бессменный ведущий — Дмитрий Нагиев, а наставников на всех трех проектах было столько, что всех и не перечислишь.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

29 сентября 2013 года в прямом эфире прошел десятичасовой марафон «Всем миром» в пользу пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. В телецентре «Останкино» работал колл-центр, операторами которого в тот день были актеры, деятели культуры и искусства, музыканты. Зрители отправляли SMS со словом «ВМЕСТЕ» на номер 4447. Во время этого мероприятия удалось собрать почти 829,5 миллиона рублей.

7 февраля 2014-го Первый канал подарил всем грандиозную церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которая символично началась в 20.14. Красочное действо снималось 140 камерами, и в прямом эфире трансляцию посмотрело три миллиарда телезрителей.

В ноябре 2016 года стартовало шоу «Лучше всех!» с ведущим Максимом Галкиным. С тех пор на сцене побывало 654 ребенка от трех до двенадцати лет, и им было подарено около 50 собак, несколько попугаев и один уж, четыре телескопа, и вручено, соответственно, 654 медали.

К 100-летию Октябрьской революции, в октябре 2017-го, состоялась премьера сериала «Троцкий», главную роль в которой исполнил Константин Хабенский.

«Вся его жизнь — тюрьма, революция, должность военного министра, изгнание, любовь Фриды Кало и убийство — это истинная драма, — сказал выступивший продюсером Эрнст. — Когда ты спишь с Кало, а Иосиф Сталин посылает Давида Альфаро Сикейроса убить тебя, — вот это и называется по-настоящему интересной жизнью. «Троцкий» — сериал про человека, который прожил интересную жизнь».

30 июля 2017 года указом президента РФ была восстановлена традиция проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ. «Первый» вел съемку и трансляцию парада. Также на протяжении многих лет телеканал снимает 9 мая Парады Победы, церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, а в последние годы еще и шествие колонн «Бессмертного полка».

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 по футболу между сборными России и Хорватии, показанный на «Первом», стал самой рейтинговой программой года на нашем ТВ (теледоля — 63,6 процента).

«С Первым каналом связана моя жизнь, моя судьба, моя работа, — признался многолетний ведущий народного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. — Любой, кто здесь работает, — от монтажера до генерального директора, — каждый в меру сил делает все, чтобы слово «Первый» было не просто названием. Всем в день юбилея желают только одного: была бы работа, а все остальное — мы сами».

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Утром в субботу, 4 апреля, на «Первом» будет показан документальный фильм «25 лет спустя» — о ключевых событиях в жизни телеканала, о людях, которые там работают, и о программах, без которых его невозможно представить.

Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

О самых важных мгновениях в кадре и за ним в течение четверти века расскажут Константин Эрнст, Александр Масляков, Максим Галкин, Дмитрий Дибров, Алексей Пиманов, Елена Малышева, Арина Шарапова, Леонид Якубович, Александр Гордон, Юлия Меньшова, Юлия Барановская, Александр Васильев, Дмитрий Борисов и многие другие.

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