Пельш заявил, что все телевизионщики втайне мечтают работать на Первом канале

Ровно 25 лет назад свое вещание во всех телевизорах страны начал Первый канал. 1 апреля 1995-го в эфир вышли дебютные передачи Общественного российского телевидения (его предыдущее название до сентября 2002 года). С помощью пресс-службы «Первого» Федеральное агентство новостей вспоминает главные вехи в новейшей истории телеканала, а также предлагает читателям мнения одних из главных действующих лиц — ведущих.

В эфире Первого и по сей день с большим успехом идут программы, на которых выросло несколько поколений зрителей: «КВН», «Что? Где? Когда?», «Здоровье», «Человек и закон», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером?» и многие другие.

А в первый день позапрошлого года отмечался полувековой юбилей информационной программы «Время».

«Благодаря Первому каналу я попала в космос! — воскликнула Екатерина Андреева. — В одну из своих космических одиссей капитан Геннадий Падалка предложил экипажу взять с собой мой портрет. И они повесили его на станции между (Константином) Циолковским и (Юрием) Гагариным. Конечно, это была честь, оказанная мне как ведущей программы «Время».

Вообще, список передач, которые за все это время шли, идут и будут, надо полагать, идти в эфире, весьма обширен.

Так, «Умницы и умники» с Юрием Вяземским — одна из тех программ, которые родились раньше «Первого»: премьера состоялась в ноябре 1992-го.

Через два с половиной года, спустя два дня после запуска ОРТ, зрители впервые увидели телеигру «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем. Идея запустить на отечественном ТВ это музыкальное шоу принадлежала Владиславу Листьеву.

«Старые песни о главном» открыли для россиян новый формат встречи Нового года. Мюзикл впервые появился в эфире в ночь на 1 января 1996 года, причем авторами идеи были будущий (с осени 1999-го. — Прим. ФАН) генеральный директор канала Константин Эрнст и Леонид Парфенов.

В 1997 году на «голубые экраны» вернулось «Здоровье», автором и ведущей которого стала Елена Малышева. А в 2010-м она же запустила новое медицинское шоу «Жить здорово!».

«Мне самой трудно поверить в то, что я работаю на Первом канале уже 23 года, — призналась доктор медицинских наук. — Это огромная часть моей жизни, мое сердце здесь. В самые горькие минуты мой канал и его руководитель стали моей семьей».

По словам Малышевой, именно благодаря каналу удалось найти ее отца, который страдал болезнью Альцгеймера и потерялся в Москве. Найти живым и здоровым.

«Это были самые страшные часы жизни моей семьи, когда в февральский мороз мы искали папу и понимали, что не найдем, — сказала ведущая. — Я никогда не смогу отблагодарить всех наших ребят. Просто знаю, что я с ними — и в горе, и в радости. Навсегда».

В декабре 2000-го была учреждена ежегодная премия лучшим врачам России «Призвание». Ее бессменные ведущие — та же Малышева и Александр Розенбаум. Национальная премьера экстрим-реалити-шоу «Последний герой» состоялась в 2001 году (потом на «Первом» показали еще пять сезонов).

Название придумал Сергей Супонев, а первым ведущим был Сергей Бодров-младший.

В 2002-м в эфир вышла «Фабрика звезд» (потом было еще восемь сезонов), и это первая программа на данном телеканале со стереозвуком, — с бессменной ведущей Яной Чуриковой.

Премьера «Розыгрыша», шоу провокаций, которое стояло у истоков жанра телевизионного пранка, прошла в 2003 году — с тем же Пельшем и Татьяной Арно в качестве ведущих.

«У нас очень много разных каналов — федеральных и местных, но, как мне кажется, все, связанные с телевидением, втайне мечтают работать на «Первом», — заявил Валдис. — Мне в жизни повезло: я окончил Московский государственный университет, и с первого дня работы Первого канала тружусь в этом замечательном сообществе талантливых людей».

В предпоследний день лета-2005 телезрители впервые увидели передачу «Пусть говорят», ставшую самым рейтинговым ток-шоу на отечественном ТВ (до этого — «Большая стирка» и «Пять вечеров»). Долгое время ведущим был Андрей Малахов, а в 2017-м его в этой роли сменил Дмитрий Борисов.

«Удивительно, но я на «Первом» уже ровно 14 лет и две недели, — сказал он. — Получается, что больше времени мы провели вместе, чем были порознь».

Программа «На ночь глядя» выходит на «Первом» с 2006 года с ведущими Ильдаром Жандаревым и Борисом Берманом. Тогда же знаменитый в прошлом фигурист Илья Авербух поставил на коньки не только своих коллег, но и представителей шоу-бизнеса, кинематографа и музыки. Вскоре шоу «Звезды на льду» было переименовано в «Ледниковый период» — по аналогии с американским мультфильмом. Мастерство исполнителей оценивало жюри во главе с Татьяной Тарасовой, а ведущими шоу в разные годы были Ирина Слуцкая, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Плющенко, Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк, Алексей Ягудин и Алла Михеева.

«Минута славы» — народное шоу талантов, в котором любой желающий мог прославиться на всю страну, стартовало в 2007-м. В том же году дебютировало и шоу «Модный приговор».

Бессменный обвинитель — Эвелина Хромченко. Александр Васильев возглавил Модный суд через пару лет, сменив Вячеслава Зайцева. Надежда Бабкина пришла на проект в качестве модного защитника в 2010-м, также в этом амплуа снимались Юлия Барановская (сейчас ведет ток-шоу «Мужское/Женское»), Екатерина Скулкина, Лариса Вербицкая, Дарья Донцова, Арина Шарапова и Лариса Долина.

«На Первом канале я работаю с 2014 года, — сказала Барановская. — К моменту кастинга в программу «Мужское/Женское» у меня уже был некоторый опыт на телевидении, но для Первого канала и такого мэтра, как Александр Гордон, я была, конечно, начинающей».

По словам Юлии, ее пугали, что с ним сложно, и она искренне не понимала, почему должна его бояться. Но когда Барановская приехала на пробы, Гордон сидел молча и с не особо приветливым лицом.

«Тогда я абсолютно искренне ему сказала: «Я понимаю, что вы очень заняты. Вы простите, пожалуйста, что вам придется потратить полчаса на меня», — отметила Юлия. — Он кивнул, лицо его подобрело, и мне уже было совсем не страшно идти на площадку. В конце проб Саша сказал в камеру, обращаясь к руководству: «Решать вам, но я со своей соведущей уже определился».

1 января 2008 года состоялось первое представление единственного в стране телевизионного театра пародий со своей прекрасной и талантливой актерской труппой и конферансом от Ивана Урганта и Александра Цекало под названием «Большая разница».

Невероятно, но факт — Лариса Гузеева не была первой ведущей программы «Давай поженимся». Шоу вышло в эфир в 2008 году во главе с актрисой Дарьей Волгой, но чуть позже ее сменила коллега по работе, которой потом составили компанию Роза Сябитова и Василиса Володина.

«Когда мне предложили вести программу, я была известной актрисой, — призналась Гузеева. — И тогда подумала: боже, никогда! Меня же будут снимать (режиссеры Андрей) Кончаловский, (Андрей) Звягинцев, (Стивен) Спилберг. У меня ведь совсем другая жизнь. Месяц думала, а потом пошла!»

«Хозяйка» «Давай поженимся» отметила, что ее образ на программе менялся. Первый, где она была королевой в окружении подданных, не прижился. Все пошло на лад, когда Гузеева сказала: «Мы одинаковые».

«Только я не подарок, потому что не подстраиваюсь ни под кого, в каждый момент такая, какая есть, — заявила она. — Уже 12 лет как я веду программу, и это мои самые длительные взаимоотношения с коллегами. С некоторыми работаю с первого эфира. Сказать, что это мои близкие люди, ничего не сказать, — это мои родственники».

12 лет назад на телеканале запустили шоу абсолютно нового формата — программу «Прожекторперисхилтон» с Иваном Ургантом, Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало. Она стала рекордсменом по числу полученных премий ТЭФИ — в течение первых четырех сезонов их набралось восемь.

В мае 2009 года в России впервые в истории прошло «Евровидение». Первый канал выступил тогда в роли вещателя и продюсера вокального конкурса, в котором приняли участие представители 42 стран. Московское музыкальное мероприятие удостоилось сразу шести статуэток ТЭФИ.

В 2011-м в эфире «Первого» стартовала программа оказания адресной помощи больным детям «Добро» (СМС-сообщение на номер 5541). Многие из спасенных благодаря собранным средствам детей давно выросли и совершенно здоровы. Всего в рамках этой акции было снято и показано около 170 сюжетов, поступило более 87,3 миллиона зрительских эсэмэсок, детям перечислили более 5,3 миллиарда рублей, и помощь получили более четырех тысяч ребят.

Премьера российского late night show «Вечерний Ургант» состоялась 16 апреля 2012 года — в день рождения ведущего.

Первым гостем стал актер Сергей Безруков, который дал долгожданное интервью после выхода фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». В ответ на вопрос, не он ли сыграл главного героя, Безруков произнес лишь: «Да».

Осенью 2012-го в эфире «Первого» дебютировал «Голос», который мгновенно стал сенсацией.

Позже запустились «Голос.Дети» и «Голос 60+». Бессменный ведущий — Дмитрий Нагиев, а наставников на всех трех проектах было столько, что всех и не перечислишь.

29 сентября 2013 года в прямом эфире прошел десятичасовой марафон «Всем миром» в пользу пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке. В телецентре «Останкино» работал колл-центр, операторами которого в тот день были актеры, деятели культуры и искусства, музыканты. Зрители отправляли SMS со словом «ВМЕСТЕ» на номер 4447. Во время этого мероприятия удалось собрать почти 829,5 миллиона рублей.

7 февраля 2014-го Первый канал подарил всем грандиозную церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которая символично началась в 20.14. Красочное действо снималось 140 камерами, и в прямом эфире трансляцию посмотрело три миллиарда телезрителей.

В ноябре 2016 года стартовало шоу «Лучше всех!» с ведущим Максимом Галкиным. С тех пор на сцене побывало 654 ребенка от трех до двенадцати лет, и им было подарено около 50 собак, несколько попугаев и один уж, четыре телескопа, и вручено, соответственно, 654 медали.

К 100-летию Октябрьской революции, в октябре 2017-го, состоялась премьера сериала «Троцкий», главную роль в которой исполнил Константин Хабенский.

«Вся его жизнь — тюрьма, революция, должность военного министра, изгнание, любовь Фриды Кало и убийство — это истинная драма, — сказал выступивший продюсером Эрнст. — Когда ты спишь с Кало, а Иосиф Сталин посылает Давида Альфаро Сикейроса убить тебя, — вот это и называется по-настоящему интересной жизнью. «Троцкий» — сериал про человека, который прожил интересную жизнь».

30 июля 2017 года указом президента РФ была восстановлена традиция проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ. «Первый» вел съемку и трансляцию парада. Также на протяжении многих лет телеканал снимает 9 мая Парады Победы, церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, а в последние годы еще и шествие колонн «Бессмертного полка».

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 по футболу между сборными России и Хорватии, показанный на «Первом», стал самой рейтинговой программой года на нашем ТВ (теледоля — 63,6 процента).

«С Первым каналом связана моя жизнь, моя судьба, моя работа, — признался многолетний ведущий народного капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович. — Любой, кто здесь работает, — от монтажера до генерального директора, — каждый в меру сил делает все, чтобы слово «Первый» было не просто названием. Всем в день юбилея желают только одного: была бы работа, а все остальное — мы сами».

Утром в субботу, 4 апреля, на «Первом» будет показан документальный фильм «25 лет спустя» — о ключевых событиях в жизни телеканала, о людях, которые там работают, и о программах, без которых его невозможно представить.

О самых важных мгновениях в кадре и за ним в течение четверти века расскажут Константин Эрнст, Александр Масляков, Максим Галкин, Дмитрий Дибров, Алексей Пиманов, Елена Малышева, Арина Шарапова, Леонид Якубович, Александр Гордон, Юлия Меньшова, Юлия Барановская, Александр Васильев, Дмитрий Борисов и многие другие.