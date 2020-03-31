Главврач НИИ Склифосовского объяснил рост числа заболевших коронавирусом в Москве

Главный врач НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве на 37 процентов за последние сутки.

По словам Петрикова, на то, что в столице России на сегодняшний день выявлено 1613 заболевших коронавирусом, из которых 387 — только за последние сутки, повлияло усиление диагностики.

«Выявляемость стала больше», — объяснил главврач НИИ Склифосовского во время прямого включения со студией программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом Сергей Петриков предостерег журналистов от попыток делать прогнозы, по какому сценарию будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в России — по итальянскому, испанскому, китайскому или южнокорейскому.

«Мы занимаемся конкретной работой в институте Склифосовского. Поэтому понять, по какому сценарию пойдем — итальянскому или нет, невозможно. Будем надеяться, что мы не пойдем по итальянскому сценарию. Во всяком случае в городе сделано очень много для того, чтобы такого не случилось. А если вдруг количество больных будет увеличиваться, то развернуто очень много госпитальных площадей, включая реанимационные и нереанимационные отделения. Думаю, что с любым потоком город справится», — сказал Сергей Петриков.

Он отметил, что пневмония, которая возникает при новой коронавирусной инфекции, протекает немного иначе, чем обычная внебольничная пневмония.

«Достаточно быстро развивается, очень большое поражение легких, особенно у пожилых и ослабленных пациентов. Наверно, этого все и боятся. Но у большинства пациентов, хочу напомнить, заболевание протекает нетяжело», — подчеркнул Петриков.

По его словам, то, что почти 35% заболевших в России — люди в возрасте от 18 до 40 лет, а около 40% пациентов — в возрасте от 40 до 65 лет, объясняется несоблюдением режима самоизоляции.