Разин резко ответил Кудрявцевой, ушедшей на самоизоляцию

Москва, 31 марта. Продюсер Андрей Разин грубо раскритиковал телеведущую Леру Кудрявцеву за ее опасения подхватить коронавирус после вечеринки с участием Льва Лещенко, у которого ранее подтвердился COVID-19.

Ранее Кудрявцева в эфире телеканала НТВ заявила, что находится на трехдневной самоизоляции в своей московской квартире. Решение об этом она приняла после того, как у Лещенко подтвердился коронавирус: телеведущая контактировала с ним на дне рождения Аллы Крутой. По словам Кудрявцевой, ее дочка находится с папой за городом.

На ситуацию в Instagram отреагировал Разин.

«Если бы Лера не шастала, где попало, а занималась семьей, дочкой и воспитанием своего собственного сына, я думаю, что у нее бы такой паники, как сейчас, не было. Поэтому, как говорится, Бог шельму метит», — написал продюсер.

Напомним, Лещенко 24 марта был госпитализирован в ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка, куда доставляют людей с коронавирусом или с подозрением на заражение. Позднее у певца был подтвержден COVID-19, передавала «Газета.ру». Артист заболел после того, как вернулся с гастролей в США. По возвращении он также посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами.

По данным на 31 марта, количество людей, зараженных коронавирусом, в мире перевалило за 800 тысяч, умерли почти 39 тысяч человек, излечились более 172 тысяч заболевших. За последние сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, восемь заболевших скончались, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших в России — 2337, заболевание зафиксировано в 73 регионах, передает RT. Всего скончалось 17 человек, 121 заболевший выздоровел. Больше всего новых случаев заболевания в Москве — 387, среди них значительное число молодых пациентов.