Малышева назвала способ сократить сроки карантина по коронавирусу

Москва, 31 марта. Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что строгое соблюдение домашней самоизоляции позволит сократить сроки карантина по коронавирусу.

По словам Малышевой, временный карантин позволит избежать пикового наплыва зараженных. Это поможет больницам «распределить пациентов по времени», снизить нагрузку на медучреждения и замедлит распространение вируса.

«Чем тщательнее мы сейчас этот недельный карантин будем соблюдать, тем больше шансов, что он будет коротким», — написала Малышева в Instagram.

Ведущая надеется, что россияне встретят День Победы на Красной площади в Москве, если будут соблюдать карантин.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По данным на 31 марта, в мире зарегистрированы почти 800 тысяч заболевших коронавирусом, более 38 тысяч человек скончались. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 2337, 121 пациент выздоровел, 17 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500.

Накануне, 30 марта, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в связи с коронавирусом. Он потребовал от региональных властей действовать обоснованно и профессионально в борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, необходимо принимать решительные меры в борьбе с распространением заболевания, даже если они кажутся избыточными.