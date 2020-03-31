Вспышка коронавируса прервала боевое дежурство подлодки Нидерландов

Амстердам, 31 марта. Подлодка ВМС Нидерландов была вынуждена прервать боевое дежурство в Северном море из-за коронавируса у моряков на ее борту, сообщает Dutch News.

Согласно данным Министерства обороны Нидерландов, подводная лодка Dolfijn была у берегов Шотландии, когда 15 моряков почувствовали недомогание, которое сопровождалось высокой температурой и кашлем. Результаты анализов показали, что 8 моряков на борту инфицированы коронавирусом или уже переболели им.

Известно, что субмарина направляется на военную базу в нидерландском порту Ден-Хелдер. После возвращения вся команда, состоящая из 58 моряков, будет помещена на карантин.

Ранее стало известно, что от коронавируса скончался первый американский военнослужащий. По словам главы Пентагона Марка Эспера, от осложнений, вызванных вирусом умер военный, служивший в Национальной гвардии. Отмечается, что в США выявлено более 500 случаев заражения COVID-19 среди военных.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.