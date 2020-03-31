Фото Королевой на вечеринке с Винокуром разгневало фанатов

Москва, 31 марта. Известная российская певица Наташа Королева подверглась настоящей травле в Instagram за поздравление советского юмориста Владимира Винокура с днем рождения. Звезда российской эстрады выложила фотографию, где она позирует за одним столом с именинником.

«Владимир Натанович — наш любимый сосед! С днем рождения!» — написала певица.

Предрекая обвинения в нарушении карантина, артистка добавила, что фотография была сделана еще год назад, когда никакого коронавируса не было, а «сегодня сидят все дома и выпивают за здоровье именинника».

Тем не менее фото Королевой с Винокуром так разгневало фанатов, что они бросились критиковать певицу, не прочитав ее пояснения.

«Крутые перцы , потом отдельные палаты для всех в Коммунарке», «Почему же вы не сидите дома?», — пишут в комментариях.

Напомним, что накануне Винокур решил провериться на коронавирус — вызвал домой врачей и сдал тесты. Анализы оказались отрицательными. Впрочем, подписчики Винокура призвали его не радоваться раньше времени. Они обратили внимание на то, что для полной уверенности нужно провести больше тестов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.