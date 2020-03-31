Американская журналистка рассказала о сирийских наемниках, отказавшихся выполнять приказы

Триполи, 31 марта. Командиры большинства бандформирований, поддерживающих так называемое Правительство национального согласия (ПНС), посадили в тюрьму десятки сирийских боевиков за невыполнение приказов. Об этом в Twitter рассказала американская журналистка Линдси Снелл.

По словам журналистки, за решетку были отправлены как минимум 86 наемников, отказавшихся следовать приказам своих командиров. Они представляют практически все группировки, выступающие на стороне ПНС. Многие из радикалов отказались воевать с Ливийской национальной армией (ЛНА) в районе Айн Зара и покинули зону боевых действий.

Тем не менее, многие сирийские наемники готовы пойти на любые преступления, невзирая на человеческие жертвы. Так, ранее стало известно, что группа боевиков похитила детей и направилась с ними к линии фронта, чтобы использовать их в качестве живого щита при вооруженных провокациях.

Командиры наемников, опасаясь непослушания с их стороны, теперь не будут платить им напрямую — вместо этого деньги будут перечислять их семьям или доверенным лицам в сирийском Африне. Помимо больших проблем с субординацией, режим ПНС беспокоит вопрос распространения коронавируса, который привезли в Ливию сирийские боевики. Ранее сообщалось, что в страну прибыла группа радикалов, один из которых был болен COVID-19. Проблема с пандемией на оккупированных боевиками территориях усугубляется недавним отказом ПНС лечить обычных граждан в больницах — зараженных отправляют в тюрьмы, переполненные похищенными людьми и политическими заключенными, которые выступили против преступного режима Файеза Сарраджа, отказывающегося соблюдать перемирие и урегулировать внутриливийский кризис мирным путем.