Глеб Самойлов рассказал о причинах конфликта с братом

Москва, 31 марта. Экс-участник группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов рассказал о причинах длительного конфликта с братом Вадимом.

Родные братья не общаются друг с другом уже несколько лет. Отправной точкой конфликта стал совместный концерт, который был посвящен юбилею «Агаты Кристи».

По словам Глеба, брат не отдал ему четыре миллиона рублей, которые были заработаны благодаря выступлению. Он также добавил, что дал отсрочку Вадиму, так как в тот момент у него не было нужды в этих деньгах. Через три месяца брат так и не отдал деньги, после чего Глеб понял, что Вадим с самого начала не планировал ему платить деньги за совместные выступления.

Глеб пообещал брату, что сделает эту историю достоянием общественность, если он не вернет ему деньги, после чего дело сдвинулось с мертвой точки. Было подписано мировое соглашение о выплате денежных средств.

По словам Глеба, брат начал возвращать деньги, однако этот процесс значительно растянулся. Позднее Вадим Самойлов начал публично обвинять брата в неадекватности, утверждая, что он заплатил Глебу, однако тот пропил все деньги, передает «АиФ».

«Утверждал, что деньги мне были выплачены. Но я их пропил. В общем, втаптывал в грязь мою репутацию долгое время», — пояснил Глеб.

Он также добавил, что в конечном итоге дело дошло до суда. Суд дважды выносил решение о том, что Вадим должен вернуть денежные средства брату. Однако позднее Вадим притворился банкротом, заявив, что ему нечем возвращать долг.