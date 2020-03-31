Нарушителей карантина ждет до семи лет тюрьмы. ФАН-ТВ

Госдума приняла законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение режима самоизоляции. Только в Москве из-под домашнего карантина сбежали не менее 200 человек: нарушения зафиксировали столичные камеры видеонаблюдения.

«Мер было принято очень много. Это касается и распространения фейковых новостей. Я считаю, что эти меры, конечно, в том, чтобы не было паники среди населения. Потому что паникер в таких чрезвычайных ситуациях — нарушение порядка», — подчеркивает депутат Госдумы Евгений Марченко.

По последним данным, в России заражено более 2000 человек, 18 — скончались. Также стоит отметить, что на сегодняшний день только 10% заражений — завозные, все остальные случаи — контактные.

По новым законам, гражданину, нарушившему режим домашнего карантина, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностного и юридического лица сумма возрастает до 150 и 500 тысяч рублей соответственно. В случае массового заражения и смерти других людей нарушитель проведет в тюрьме до семи лет.

«Существует некий правовой нигилизм в обществе и распущенность по отношению к выполнению правил. И те меры, которые сейчас принимаются, это меры серьезные, и я не постесняюсь сказать — жесткие. Они в какой-то мере дисциплинируют общество», — делится депутат.

В правительстве уверены: если граждане не будут сидеть дома по-хорошему, принятые меры нужно будет ужесточать еще больше. Оглядываясь на заграничный опыт, мы пока выбираем золотую середину. С сегодняшнего дня у россиян есть выбор: просидеть две недели дома или семь лет за решеткой.