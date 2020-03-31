Чиновники в Чечне переведут половину своих зарплат на поддержку врачей

Грозный, 31 марта. Чиновники в Чечне решили перевести половину своих заработных плат на поддержку врачей и медсестер, спасающих жизни людей, заболевших коронавирусом нового типа. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Через оперативный штаб к Кадырову обратились члены правительства республики, депутаты, главы районных и поселковых муниципальных образований и многие другие чиновники с предложением перечислить часть заработанных ими средств на поддержку медиков, помогающих зараженным коронавирусом, пишет «Царьград».

«Я поддержал эту инициативу! Искренно благодарен всем, кто решил помочь медицинским работникам! Они этого заслужили своим героическим трудом!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По последним данным, в России зафиксировано 2337 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки число заболевших увеличилось на 500. В Чечне заболевших всего девять. Многие регионы уже перешли на режим самоизоляции, чтобы не допустить быстрого распространения вируса по стране.

Медицинские эксперты объяснили, что большой прирост новых случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки связан с нарушением карантина и улучшением диагностики. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико уточнил, что Россия приближается к пику заболеваемости. По его словам, при теплой погоде распространение инфекции замедлится и пойдет на спад в апреле-мае.