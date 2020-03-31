Сирия, 31 марта. Неизвестные застрелили курдского боевика у города Дарнидж в Дейр-эз-Зоре. Израильские ВВС попытались нанести удары по территории провинции Хомс. По предварительным данным, два солдата САА погибли под огнем террористов в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: застрелила двух сирийских военных в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного из своих боевиков в результате нападения неизвестных у города Дарнидж на востоке Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве двух иракских полицейских в провинции Дияла в Ираке.

ВВС Израиля: попытались нанесли удары по территории провинции Хомс.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (hasansofan) сообщает о том, что на северо-западе Алеппо был арестован глава так называемой полиции Африна. Боевика задержали и поместили под стражу по обвинению в коррупции. Отмечается, что ранее арестант являлся одним из высокопоставленных членов группировки «Джейш аль-Ислам»***** и действовал на территории оазиса Восточная Гута в провинции Дамаск. Напомним, под контролем «Армии Ислама» в Гуте ранее находился город Дума. Он был освобожден весной 2018 года, а базировавшихся там боевиков, которые отказались от урегулирования своего правового статуса с правительством САР, эвакуировали в зону «Большого Идлиба».

Провинция Хомс

Поступила информация об атаке ВВС Израиля в Сирийской Арабской Республике (САР). По данным информационного агентства SANA News, израильские военные самолеты ударили по территории провинции Хомс. Атака велась из воздушного пространства Ливана. Сирийским системам ПВО удалось сбить несколько ракет прежде, чем они достигли намеченной цели. Более подробные данные о случившемся пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах Восточного Дейр-эз-Зора произошла новая вылазка неизвестных. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Breizhman1983), один из курдских боевиков был застрелен в городе Дарнидж. В совершении нападения подозреваются джихадисты так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Однако подконтрольные террористической группировке медиаресурсы пока не заявляли о причастности радикалов ИГ1 к совершению убийства.

Провинция Даръа

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили вести работы по ликвидации следов военного присутствия боевиков в юго-западной части страны. В соответствии с данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон, зачистка местности осуществлялась в городе Дума в Дамаске, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. В общей сложности удалось разминировать два гектара территории. Кроме того, были уничтожены 45 взрывчатых веществ.

Провинция Идлиб

Поступила информация о том, что вслед за обстрелами боевиков в районе Серакиба последовали провокации в южных районах провинции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли снайперский огонь по позициям правительственных подразделений в горах Джебель аз-Завия. По предварительной информации, под ударами радикалов погибли двое военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Таким образом, боевики не перестают нарушать режим тишины, введенный в зоне деэскалации Идлиб в ночь на 6 марта в соответствии с условиями российско-турецкого соглашения, достигнутого по итогам московских переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Провинция Хама

Появились неподтвержденные сообщения о взрыве в провинции Хама. Согласно сведениям военного источника в Twitter (JennRollins1002), СВУ детонировало в сельскохозяйственном районе на окраине города Мурек в северной части региона. В результате инцидента погиб один из местных жителей. Вероятно, бомба была установлена еще во время оккупации этой территории боевиками вооруженной оппозиции.

Напомним, Мурек полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в сентябре прошлого года. Известно, что перед тем как отступить, исламисты заминировали территорию населенного пункта.

Ирак

Twitter-канал (jacksanders1965) со ссылкой на связанные с ИГИЛ1 медиапорталы заявляет о вылазке террористов в провинции Дияла. Нападение произошло в районе Аль-Азим и обернулось гибелью двух сотрудников иракской федеральной полиции. Они была застрелены снайперами ИГ на подступах к деревне Абу Джума. Напомним, о полной зачистке территорий страны от боевиков ИГ стало известно в конце 2017 года, тем не менее группировка продолжила свое существование в виде подпольных групп, члены которых время от времени организуют атаки в различных иракских регионах.

1 Организация запрещена на территории РФ.