Американский врач рассказал, как проходит эпидемия коронавируса в США

Вашингтон, 31 марта. Ситуация с коронавирусом в США остается крайне тяжелой, рассказал американский врач русского происхождения Евгений Пинелис.

Из-за большого числа заболевших больницы оказались переполнены, а лекарств на всех не хватает. Противовирусный препарат ремдесивир теперь дают только детям и беременным женщинам, поскольку на него слишком много запросов. Вновь возник спрос на витамин C.

«Коек реанимационных осталось совсем мало, идут разговоры о переоборудовании пространств под ковидные блоки интенсивной терапии, как в Италии», — пишет медик в Facebook.

Пинелис отметил, что коронавирусная инфекция переносится некоторыми пациентами крайне тяжело. Чтобы удержать кислород на определенном уровне, больным включают особый режим вентилятора, который физически тяжело выносить. Из-за этого некоторые пациенты не выдерживают и начинают выдергивать трубки и катетеры. Чтобы вставить их обратно, медсестрам приходится каждый раз облачаться в защитный костюм.

«Тяжелое течение болезни у пациента с ковидом, как река с порогами высокой сложности. Только мы даже без байдарок в плане работающей проверенной терапии», — добавил медик.

Ранее Пинелис сообщил, что в американских больницах не хватает индивидуальных средств защиты для врачей. Речь идет и о масках, и о защите для глаз, и о спецкостюмах.

На сегодняшний день США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом (155,9 тыс. человек). Хуже всего дело обстоит в Нью-Йорке — самом густонаселенном американском городе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.