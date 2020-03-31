Женщину и двух ее детей-подростков жестоко убили в Марий Эл

Йошкар-Ола, 31 марта. Тело женщины и двух ее детей нашли в квартире многоэтажного дома в городе Волжск, сообщили в СУ СК РФ по Республике Марий Эл.

Инцидент произошел 31 марта на улице 107-й Бригады. На телах погибших следователи обнаружили ножевые ранения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины, 11-летней девочки и 13 летнего мальчика.

Как передает «Пятый канал», погибших нашла родственница. По одной из версий, семья погибла во время разбойного нападения. Установлено, что отец проживал отдельно от детей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина в ссоре зарезал мать и ранил отца. Пострадавший от рук сына пенсионер скончался в автомобилей скорой помощи.