«Под шумок» карантина на Украине в частные руки отдадут заводы, вокзалы и метро

Правительство Украины объявило о своем намерении окончательно ввести в действие положения так называемого «Закона о концессии», предусматривающего полную или частичную передачу местным бизнесменам контроля над целым рядом стратегических объектов.

Согласно официальной информации, уже в ближайшее время на грани приватизации окажутся не только сотни фактически разрушенных заводов и фабрик на всей территории страны, но и вокзальные помещения «Укрзализныци» и даже отдельные ветки метро в Киеве и Харькове. Скептики прогнозируют, что, прикрываясь введенным в связи с пандемией COVID-19 «всеукраинским карантином», уже в апреле-мае нынешнего года отдельные структуры установят контроль и над заброшенными военными городками, и над действующими школами и лагерями отдыха. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевский предприниматель Дмитрий Алексеевич Т. внимательно осматривает рельсы, ведущие к некогда крупному оборонному предприятию в Сумской области. Он говорит, что скоро станет его владельцем, и клянется, что ни одна рельсовая гайка не станет грузилом для удочек местных рыбаков.

«За каждую отвинченную гайку я отвинчу голову», — обещает будущий хозяин территории.

Спорить с Т. никто не решается. В первую очередь потому, что бизнесмен стал обладателем заводских корпусов общей площадью в несколько десятков квадратных километров и получил доступ к железнодорожному полотну на участке Киев — Брянск. А еще потому, что те же местные рыбаки надеются получить работу на предприятии нового владельца.

«Я никого не обижу, — обещает Дмитрий Алексеевич в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Сам завод мне не нужен, а рельсы к нему и от него мне пригодятся как путь в будущее. Карантин закончится, и я приватизирую несколько вокзалов. Потом буду брать деньги с транспортных фирм, которые провозят грузы по моему участку дороги».

В данном случае карантин, объявленный официальным Киевом по случаю пандемии COVID-19, сослужил бизнесмену Т. хорошую службу. По причине соответствующих ограничений основная масса приватизационных и паевых документов на Украине сегодня рассматривается по ускоренной процедуре.

«Обновленная редакция закона «О концессии» позволяет рассматривать вопросы выделения государственных, в том числе и стратегических, объектов в собственность отдельно взятых лиц в сжатые сроки, — отметил юрисконсульт Владимир Боровой. — На фоне ситуации с коронавирусом эти «сжатые сроки» могут быть днями и даже часами. Не стоит удивляться, если в один прекрасный день кто-то поставит шлагбаумы на трамвайных путях или перекроет ученикам дорогу в школу».

Кстати, то, что дороги в школы и даже здания высших учебных заведений на Украине будут перекрыты, еще не так давно прогнозировал теперь уже бывший министр экономического развития страны Тимофей Милованов.

«В планах [официального] Киева — передать в концессию и школы, и вузы, и даже больницы», — резюмировал он.

Частично эти планы уже реализованы.

«Мы продали паи на школьный бассейн и несколько зданий, принадлежащих филиалу сельскохозяйственного института, — констатировал в конфиденциальном телефонном разговоре с корреспондентом ФАН чиновник одной из районных администраций в Киевской области. — Если понадобится — лично я в хорошие руки отдам не только здания школ и институтов, но и всю Украину».

Собеседник заявил буквально следующее.

«Под шумок» карантина определенные структуры станут полноправными владельцами целых территориальных образований».

Противодействовать этому процессу пытаются представители украинских общественных организаций.

«Лично я не хочу, выйдя на работу после снятия карантина, стать работницей какого-то частного акционерного предприятия, — говорит сотрудница «Укрзализныци» Светлана Владиславовна, дежурящая на железнодорожном переезде неподалеку от украинско-российской границы. — Неужели наше государство не в состоянии позаботиться о государственной же собственности?»

Сейчас Светлана Владиславовна, основавшая неформальное движение «За государственность» и привлекшая к своей деятельности более сотни активистов, пытается оспорить украинский «Закон о концессии» в судебном порядке. Впрочем, шансов на победу у нее и ее соратников мало.