Москва, 31 марта. Воздействие на белковые шипы коронавирусной инфекции может препятствовать распространению заболевания. Об этом сообщает научный журнал Nature.

По данным издания, ученые из Университета Миннесоты создали трехмерную карту белка коронавируса. Ученым удалось выяснить, что благодаря этому белку инфекция проникает в организм человека. Трехмерная модель белка коронавируса поможет ученым создать лекарство.

«Будущий препарат на основе антител сможет связаться с частицами вируса быстрее и прочнее, что сделает его потенциальным лекарством от коронавируса», — заявил участник исследования доктор Фанг Ли.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 787 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 37 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано 2337 случаев заражения. Более 120 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.