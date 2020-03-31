Резцова подаст в суд на Губерниева из-за слов о завоеванных «на допинге» медалей

Москва, 31 марта. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на спортивного комментатора Дмитрия Губерниева из-за заявлений о нарушении карантина и завоеванных «на допинге» олимпийских медалей.

«Всю неделю мне мозг выносят, особенно за слова Губерниева. Обвинения в допинге? Я просто буду подавать в суд за эти слова. Думаю, что буду права и выиграю. Последние заявления — это уже слишком. Он оскорблял других спортсменов, но происходящее сейчас — перебор», — подчеркнула она.

Ранее биатлонистка открыто заявила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Она призвала россиян «не забивать себе мозг» и «жить как жилось». Резцова объявила, что люди, отправляющиеся на шашлыки во время карантина, «никому не мешают».

Комментатор пристыдил спортсменку и назвал ее позицию «омерзительной» в условиях пандемии коронавируса. А впоследствии задался вопросом, неужели выигранное золото дает спортсмену пожизненное право «нести всякую чушь». Губерниев констатировал, что люди порой делают культ из «ничего не понимающих, абсолютных пустышек». Он заверил, что стадион имени Резцовой в Химках будет переименован.

Пандемию коронавируса объявила 11 марта Всемирная организация здравоохранения. Заболевание унесло жизни уже около 39 тысяч человек в более чем 170 странах мира. В России, по последним данным, зафиксировано свыше двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Многие регионы уже перешли на режим самоизоляции.