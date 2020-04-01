Колташов объяснил решение Трампа участвовать в переговорах по ценам на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет участие в обсуждении цен на нефть с Москвой и Эр-Риядом. Экономист Василий Колташов уверен, что сложившаяся ситуация становится непереносимой для американских сланцевых компаний.

Как пояснил американский лидер, страны соберутся и посмотрят, что смогут сделать.

«Мы не хотим терять целую отрасль из-за этого», — отметил Трамп.

С одной стороны, США выгодно падение цен на нефть, говорит американский президент.

«Люди будут платить 99 центов за галлон (3,8 литра. — Прим. ФАН) бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам», — заявил Трамп.

Однако низкие цены на ресурс негативно отражаются на нефтяной отрасли страны, поскольку теряются тысячи рабочих мест, добавил лидер США.

Решение Дональда Трампа участвовать в переговорах по ценам на нефть руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов охарактеризовал следующим образом: «США спускаются с небес на Землю».

«США становятся человечнее и наблюдательнее. Вдруг они замечают, что проблемы остальных касаются их тоже. Трамп, когда заявляет о таких намерениях, тем самым признает, что США не могут в нынешней обстановке рассчитывать на то, что кто-то сократит добычу нефти, а они займут доли рынка, используя повысившиеся цены на нефть для своей выгоды, — отметил Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Они вынуждены участвовать на равных в сделках с другими государствами и принимать во внимание их аргументы. Это не очень типично для США, которые привыкли смотреть на всех свысока и отдавать приказы. Теперь они нуждаются в том, чтобы влиять на процессы на рынке нефти вместе с другими государствами».

На переговорах США, России и Саудовской Аравии пойдет речь только о сокращении добычи нефти, объясняет экономист.

«Но фокус в том, что в Америке добыча будет сокращаться сама. Они не хотят быть в зоне с ценами на нефть в районе 25–30 долларов за баррель. Для них желательно уйти и дальше. Поэтому переговоры будут непростыми. Правильно было бы говорить со стороны России на этих переговорах, что США сокращают добычу не потому, что это акт благородного сотрудничества, а в связи с тем, что цены становятся непереносимыми для сланцевой добычи», — сказал собеседник ФАН.

Москва на переговорах с Вашингтоном и Эр-Риядом должна настаивать на сохранении прежних показателей добычи ресурса, утверждает Колташов.

«Необходимо уменьшить поставки на мировой рынок и по максимуму перерабатывать все у себя. Иначе мы раздариваем прибыль другим странам», — добавил эксперт.

Ранее президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп условились в ходе телефонных переговоров поручить начать консультации по ситуации на рынке нефти.

Напомним, в ночь на 9 марта цена на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота были сняты.

После неудавшихся переговоров Саудовская Аравия заявила, что будет наращивать объемы добываемой нефти до 13 миллионов баррелей за сутки. В ночь на 31 марта стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в июне текущего года поднялась до 26,98 доллара за баррель на Лондонской бирже.