Турция насыщает Идлиб военной техникой, готовясь к возобновлению боев в Сирии

Регулярные поставки военной техники, снабжение вооруженных группировок и создание новых прокси сил на северо-западе Сирии — как Турция готовится к новым провокациям в Идлибе Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Жители Сирии зафиксировали сегодня днем очередной конвой с турецкой военной техникой, который вошел в провинцию Идлиб через погранпереход «Кафр Лусин». На заснятом видео можно заметить, что на этот раз Вооруженные силы Турции не ограничились отправкой легкой бронетехники — в конвое присутствуют броневики и даже танки.

Заметим, что лишь за сегодня это уже второй военных конвой Турции, который зашел на территорию северо-запада Сирии. Ночью местные жители смогли заснять передвижение турецкой бронетехники у того же пограничного перехода.

Поставки турецкой военной техники в Идлибе стали регулярным и происходят буквально каждый день, на уже обращало внимание Федеральное агентство новостей.

#UPDATE: Video via @OmerOzkizilcik purportedly showing a Turkish military convoy in Idlib, potentially transporting a Hawk medium-range air defence battery (5 potential launchers noted) pic.twitter.com/IEjPcxjn5I — ELINT News (@ELINTNews) March 27, 2020

С чем связано такое активное насыщение Идлиба турецким вооружением в беседе с ФАН рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Провоцирующее поведение

Согласно мнению собеседника Федерального агентства новостей, текущие действия Анкары носят провоцирующий эскалацию конфликта характер, а само наличие военных поставок Турцией в Идлиб не ведет к завершению вооруженного конфликта, а наоборот — может привести лишь к его развитию.

«Турция имеет целый ряд соглашений с Россией по нормализации ситуации на северо-западе Сирии. Но нынешние действия турецкого руководства, как и поставки вооружения, не служат решению сирийского конфликта, а значит бьют по репутации Анкары», — говорит Владимир Шаповалов.

Доставка военной техники прямо в руки террористов

Несмотря на тот факт, что поставки турецкого вооружения происходят буквально на регулярной основе, после пересечения погранпункта «Кафр Лусин» информация о том, где оказывается новая бронетехника, не поступает. Из этого можно сделать вывод, что поставляемое Анкарой вооружение оседает в руках действующих в Большом Идлибе протурецких вооруженных группировок, в том числе входящих в «Сирийскую национальную армию» (СНА), а также и у признанных на международном уровне террористов.

Во время эскалации конфликта в начале 2020 года в Идлибе, Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало фотографии уничтоженной и захваченной при отступлении боевиков турецкой военной техники. Обратим внимание, что предшествовали напряженности в Идлибе тогда подобные сведения о регулярных поставках турецкой бронетехники вооруженным группировкам.

«На протяжении всего конфликта в Идлибе мы видим, что поставляемая в этот регион Турцией и странами НАТО военная техника оказывается в руках не только так называемой умеренной оппозиции, но и откровенных террористов. А это в свою очередь доказывает, что никакого разграничения между ними не существует», — отмечает Владимир Шаповалов.

Подготовка новых провокаций

Согласно сведениям турецких оппозиционных СМИ, в настоящий момент Анкара активно отправляет военную технику в Идлиб с целью обеспечения вооружения не только подконтрольных себе группировок, но и новых совместных турецко-сирийских бригад по типу «коммандос». Войти в них должны боевики из группировки «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» и входящих в СНА формирований.

«Турция активно создает различные парамилитарные силы, отряды прокси, которые будут действовать под ее руководством, решая ее интересы в вооруженном конфликте. И такие действия должны быть внимательно изучены, так как это нарушение международных прав», — замечает собеседник ФАН.

Учитывая активные поставки турецкого вооружения, а также регулярные срывы перемирия в Идлибе, нельзя исключать подготовку крупных провокаций на северо-западе Сирии или даже возобновление конфликта