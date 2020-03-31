Москва, 31 марта. Аксессуары для не выпущенного компактного iPhone доступны для приобретения в американских магазинах.

Новое поколение компактных iPhone 9 еще не поступило на прилавки магазинов. Однако в онлайн-магазине Best Buy уже появились чехлы для iPhone 9. Чехлы получили называние Urban Armor Gear. В Сети появились фотографии нового чехла для iPhone 9.

Анонс компактного iPhone 9 был назначен на 31 марта, однако публичное мероприятие было отменено из-за эпидемии коронавируса, которой охвачены США. По мнению специалистов, новый компактный iPhone 9 может быть анонсирован в онлайн-режиме в ближайшее время.

По предварительным данным, размер нового смартфона составит 4,7 дюймов. Новый смартфон унаследовал некоторые особенности iPhone 8, включая сканер отпечатков пальцев Touch ID в домашней кнопке. Однако новый iPhone 9 получит платформу A13, которая используется в iPhone 11. Новый смартфон оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти. Стоимость iPhone 9 составит 399 долларов.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 787 тысяч человек. От коронавируса погибло более 37 тысяч человек. В США зарегистрировано более 163 тысяч случаев заражения коронавирусом, заболевание унесло жизни более трех тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.