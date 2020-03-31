Казахстан запретил ввоз бензинов, дизельного и авиационного топлива из РФ

Нур-Султан, 31 марта. Власти Казахстана ввели запрет на ввоз в республику бензинов, дизельного и авиационного топлива из России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики республики.

«Республика Казахстан вводит временный запрет на ввоз из Российской Федерации бензинов, дизельного и авиационного топлива на внутренний рынок Казахстана», — сообщили в ведомстве.

Запрет на ввоз вступил в силу 31 марта. В министерстве отметили, что Казахстан также принимает меры для увеличения объема экспорта сырья. В ведомстве пояснили, что запрет связан со снижением потребления на внутреннем рынке Казахстана из-за коронавируса.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.