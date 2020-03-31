Советы бывшего врача: коронавирус и домашние питомцы, как пережить трудное время

Федеральное агентство новостей продолжает публиковать колонку с советами врача на пенсии Игоря Владимировича. В прошлый раз он рассказывал, как сформировать оптимальную домашнюю аптечку на время карантина по коронавирусу, а сейчас дает советы относительно домашних питомцев.

Как защитить домашних питомцев во время карантина по коронавирусу

Сегодня мои советы касаются тех, кто делит кров исключительно с братьями нашими меньшими — собаками, кошками и прочей живностью. В свои 60 с хвостиком я тоже отношусь к этой немалочисленной группе — у меня три кошки и две собаки.

Насколько я знаю по моим соседям — собачникам-кошатникам — страх, кто ты окажешься в больнице, а питомцы останутся одни в запертой квартире, у многих сегодня — один из самых сильных. В жизни, конечно, бывает всякое, ни от чего зарекаться нельзя, но обезопасить себя на такой неприятный случай можно.

Создаем стратегический запас

Итак, даже в условиях самоизоляции вы можете посетить ближайший зоомагазин и запастись достаточным, как минимум, на месяц количеством кормов, к которым привыкли ваши питомцы. Лучше, если вы их кормите, в основном, сухими кормами — на случай форс-мажора это удобнее.

Совет пополнить стратегический запас относится и к наполнителям для кошачьих туалетов, в нынешних условиях это то, на чем лучше не экономить. Кстати, все необходимое можно заказать по Интернету, тогда вам не придется тащить мешки на себе.

Позаботьтесь о запасе вкусняшек, но берите только те, которые вы давали своим питомцам раньше. Эксперименты отложите на окончание карантина — внеплановый поход в ветеринарку в ваши планы не входит.

Если у вас собака, запасите как можно больше впитывающих пеленок, в зависимости от размера питомца. Если недорогие собачьи пеленки уже раскупили, не жадничайте — сходите за этим добром в обычную «человеческую» аптеку или закажите по Интернету.

Готовимся к непредвиденным случаям

Итак, запасы сделаны, теперь готовимся к непредвиденным случаям. Во-первых, сделайте дубликат ключей и оставьте его надежным соседям, а лучше, конечно, друзьям или родственникам. Но стоит учесть, что из одного района города в другой в условиях карантина добраться может быть непросто. Так что вариант с соседями должен быть хотя бы в качестве запасного.

Затем дома подготовьте побольше посуды, в которую можно понемногу разложить сухой корм на время вашего отсутствия. Вытащите с антресолей или купите большой кошачий туалет, в который можно будет насыпать много наполнителя. И — самое главное — заранее достаньте большую емкость для воды, лучше таз, который нужно будет поставить в удобное для всех питомцев место. Не надо все это сразу наполнять, но нужно все подготовить так, чтобы всем этим можно было быстро воспользоваться.

Таким образом, котов на случай вашего отсутствия, пока не придут те, кто их покормит и приласкает, вы обеспечили, главное — не забудьте потом налить воду и разложить корм.

Собачникам повезло

Сложнее с собакой, хотя сейчас нам, собачникам, можно сказать, повезло. С собаками, в отличие от детей (в том числе грудных), во время карантина разрешается гулять.

Если ваша собака небольшая, которая любит погулять, но может сделать свои дела и дома на пеленку, считайте, вам повезло. Во время карантина всячески ее за это поощряйте, хотя и от разрешенных прогулок не отказывайтесь. В случае вашего отсутствия это поможет собаке относительно спокойно дождаться того, кто придет ее проведать или забрать на передержку.

Если у вас большая собака, которую обязательно нужно выгуливать, заранее узнайте координаты добровольцев, которые во время вашего отсутствия смогут решить проблему хотя бы на пару дней. Помните, если кошки могут спокойно ждать вас дома, то насчет собак лучше заранее договориться о передержке.

В общем, паниковать не нужно, но подготовиться к такой ситуации стоит, хотя лучше, чтобы все эти советы вам не пригодились. А для этого могу посоветовать только одно — строго соблюдайте режим самоизоляции.