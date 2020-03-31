Лазареву госпитализировали в охваченной коронавирусом Испании

Мадрид, 31 марта. Известная российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал коронавирусный карантин. Сама артистка заверила поклонников, что ее госпитализация не связана с коронавирусом.

По словам Лазаревой, после обеда она почувствовала быстро нарастающую сильную боль в нижней части живота и вызвала себе скорую. Врач поставил актрисе два укола — обезболивающий и расслабляющий — и посоветовал снова вызвать скорую, если боль не пройдет.

«Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить. Он [Врач. — Прим. ФАН] снова приехал и влил мне, судя по всему, какой-то совсем уже морфин, потому как я просто загибалась от боли», — пишет Лазарева в Instagram.

После этого медик вызвал специальную, чистую от коронавируса, скорую, которая увезла пациентку в больницу. Анализы показали, что причина болей — камень в левой почке размером в 0,7 см, который сдвинулся.

Актриса уверяет, что сейчас у нее ничего не болит. Ее одиночная палата находится на этаже больницы, которая полностью очищена от коронавируса. В среду должна состояться операция. Лазарева пытается выяснить, покроет ли эти убытки ее страховая компания.ас в курсе.

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Напомним, что Испания является одним из европейских очагов коронавируса, поэтому большинство больниц брошено на лечение зараженных. По состоянию на 30 марта, в Испании зарегистрировано 85,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Хуже ситуация обстоит только в США (155,9 тыс.) и Италии (101,7 тыс.).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.