Москва, 31 марта. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по бизнесу, однако многие компании даже в такой тяжелый период пытаются всеми силами помочь побороть заболевание в России.

Стремительное распространение инфекции осложнило экономическую ситуацию в мире. В России бизнес, несмотря на налоговые каникулы и другие меры, готовится к неизбежным убыткам. Причем страх многих потерять источник дохода активно форсируют оппозиция и либеральные СМИ.

Например, команда одиозного блогера Алексея Навального пугает россиян заявлениями о том, что карантин «убивает» малый и средний бизнес, который власти якобы «не поддерживают». Проекты признанного иноагентом «Радио Свобода» несут в массы мысль о том, что в России будто бы «все плохо», и никакой реальной помощи сами оказывать не спешат.

На этом фоне, как отмечает «Экономика Сегодня», все сильнее выглядят те, кто в трудные времена пытаются облегчить ситуацию. К примеру, частные клиники отдают койко-места заболевшим бесплатно, ресурсодобывающие компании формируют команды волонтеров из своих сотрудников, а IT-гиганты организуют обучение школьников.

К примеру, «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил платформу «Яндекс.Школа». Педагоги в рамках сервиса смогут проводить видеоуроки для детей. А крупнейшая сеть частных медклиник «Медси» перепрофилировала одну из своих больниц под лечение больных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру. Некоторые специалисты считают, что его могли разработать в США и завезти на территорию КНР.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии, поскольку вирус затронул более чем 170 стран, его жертвами стали свыше 39 тысяч человек. Быстрое распространение инфекции вынудило власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

По последним данным, в России зафиксировано более двух тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Более 50 регионов уже перешли на режим самоизоляции.