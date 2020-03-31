Патологоанатом назвал последствия коронавируса у переболевших пациентов

Москва, 31 марта. Патологоанатом Александр Эдигер рассказал о последствиях для организма переболевших коронавирусом. В первую очередь, вирус атакует легкие.

Врач отметил, что сейчас очень мало исследований в этой области. Первые вскрытия показывают, что у многих развивался диффузный фиброз легких. Болезнь также стала сильным ударом по иммунитету.

«Я ожидаю сложного иммунного шлейфа, то есть последствий, связанных с иммунной системой. Это долговременный иммунодефицит», — пояснил Эдигер, его слова приводит издание InfroReactor.

Специалист не исключил, что коронавирус может спровоцировать проблемы с сосудами. То есть аутоиммунные васкулиты и воспаление стенок сосудов.

Влияние коронавируса на репродуктивную систему человека пока неизвестно. При этом Эдигер полагает, что переболевший коронавирусом в тяжелой форме может ощутить последствия болезни даже через пару лет.

Эксперты пока не пришли к единому мнению, остаются ли в организме человека антитела к коронавирусу. И возможно ли повторное заражение, резюмировал Эдигер.

Ранее сообщалось, что в Гатчинской ЦРБ коронавирусом заразился врач-терапевт. Он вернулся из-за рубежа и какое-то время принимал пациентов перед тем, как узнал о своем диагнозе.

Еще один врач заразился коронавирусом в московской инфекционной больнице в Коммунарке, куда поступают больные с COVID-19.