Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

Домашний режим самоизоляции введен для всех жителей Москвы и Московской области с 30 марта. Вслед за столицей такие же ограничения вводят другие регионы России для предотвращения распространения коронавируса.

Первыми на самоизоляцию «отправили» пожилых людей в возрасте от 65 лет, которые находятся в основной группе риска. В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии проводят с гражданами пожилого возраста разъяснительную работу: узнают, за чем именно пенсионеры выходят на улицу, передают их данные волонтерам, раздают маски и советуют оставаться дома. Как реагируют бабушки и дедушки на предупреждения росгвардейцев — в репортаже Федерального агентства новостей.

Подмосковные Люберцы в день нашего совместного патрулирования замело, как и всю Москву. Людей на улицах и так уже почти нет — внезапная непогода помогает убедить по возможности оставаться дома. К обычным обязанностям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии сейчас добавилось информирование пожилых людей об опасности коронавируса: в период эпидемии важно знать, кому из стариков может понадобиться помощь.

Помимо обязательных в работе масок, защитных перчаток, респираторов и дезинфицирующих средств, сотрудники Росгвардии берут с собой информационные памятки.

«Чаще всего пожилые граждане знают об опасности коронавируса, поэтому с пониманием относятся к тому, что мы к ним подходим и начинаем разговор, — рассказывает прапорщик полиции Алексей Понамарев. — Если они не идут на контакт — не настаиваем. Если уходят — ни в коем случае не догоняем, чтобы не нервничали. Такой возраст — мало ли что со здоровьем… Наше дело: проинформировать, предупредить, рассказать им, что есть волонтерские службы и у них можно попросить помощь с покупкой лекарств, продуктов, чтобы самим не выходить на улицу и не рисковать».

На севере города в одном из дворов первым нам встречается дедушка: в метель идет в легкой куртке, без шарфа и, похоже, не очень боится простудиться, не то что заразиться коронавирусом. Когда Алексей Понамарев вежливо представляется и интересуется целью нахождения на улице, дед почтительно замирает и показывает сумку с продуктами: «В магазин ходил, внучек, кто ж еще сходит». При слове «коронавирус» он крестится. От защитной маски не отказывается, но надеть ее самостоятельно у него не получается — маска цепляется за уши, сползает с носа и росгвардейцу приходится ему помогать.

«Конечно, при общении мы стараемся держаться на расстоянии, — признает собеседник ФАН. — Соблюдать определенную социальную дистанцию, да и нам тоже надо беречься, учитывая постоянную работу с людьми. Но все равно к некоторым приходится вставать близко: плохо слышат, а сквозь маски им еще тяжелее нас расслышать».

Без надобности старики сейчас стараются не выходить из дома: все-таки действуют новости и советы детей. Но и дома сидеть постоянно тоже не в силах — кто выходит за продуктами, кто в аптеку, кто собаку выгулять, а кто и честно признается, что просто не может оставаться в четырех стенах. Росгвардейцы тоже все понимают, но продолжают убеждать пожилых людей пореже выходить на улицу. Разумеется, знаменитые посиделки на лавочках у подъездов во дворах теперь тоже не рекомендованы.

«Мы никого насильно домой не загоняем, — объясняет Алексей Понаморев после разговора с очередной бабушкой. — Мы обязаны проинформировать, предупредить об опасности, узнать, в чем нуждается человек — может он одинок и ему надо помочь с продуктами и лекарствами. Ну и буду выслушивать все, что они говорят — ну а как еще? Дедушки с пониманием относятся, а бабушки — народ непростой…».

Русские babushkas за словом в карман не лезут. Одна из старушек на вежливый вопрос Алексея предлагает вместе с ней сходить в магазин и заодно помочь сумки донести, раз уж он ее застал на улице.

«Мы иногда и подвозим бабушек с сумками, если им идти далеко, — рассказывает Понамарев. — И в магазине можно было бы помочь, что здесь такого. Когда есть возможность, можно и сходить с бабушкой. Конечно, хочется им помочь. Сейчас вот в аптеках масок нет, стараемся некоторым старикам из своих запасов отдать. Понимаю, что на один раз, но хоть немного спокойнее за них становится».

Во время профилактических акций сотрудники Росгвардии обращают внимание, в основном, на жителей в возрасте от 65 лет, но и граждан помоложе тоже могут остановить. Почти все спортивные и детские площадки в городе закрыты, но родители с детьми все равно находят открытые объекты для игр, бегуны тренируются на дистанциях вокруг дома.

«Люди знают предписание о самоизоляции, поэтому спокойно относятся к разговорам с нами, — говорит Алексей. — Понимают, что мы делаем свою работу, да и что они нарушают. Поэтому послушно собираются, уходят. Бывает, бегают спортсмены, говорят: «Я сейчас круг закончу и все». Ну мы понимаем, что он и так этот круг должен сделать, чтобы домой вернуться, так пусть пробежит, не останавливать же».

Целью такой профилактической работы является сугубо гуманитарная миссия, уверяет начальник Люберецкого ОВО Росгвардии по Московской области Андрей Климов.

«Мы соблюдаем законные права и свободы граждан и защищаем их. Сейчас мы обращаем особое внимание на профилактические меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса и преступлений на фоне введенного режима самоизоляции», — говорит он.

По словам Андрея Климова, после введения режима повышенной готовности правонарушений фиксируется ощутимо меньше. Но у Росгвардии объем работы не уменьшается: количество объектов патрулирования все то же. К тому же в усиленном режиме наблюдаются отдельно стоящие закрытые ларьки, торговые павильоны и магазины, под особым наблюдением бывшие и потенциальные преступники.

«В целом, люди понимают ситуацию и выполняют те требования, которые сейчас предъявляются», — заключает Андрей Климов.

Напомним, режим самоизоляции распространяется как на работающих, так и на неработающих жителей области старшего поколения. Работающего пенсионера обязаны перевести на удаленный режим работы или предоставить отпуск с сохранением полной заработной платы. Всем гражданам старше 65 лет должны выплатить сумму в три тысячи рублей — часть в начале карантина, часть в конце. В регионе действует адресная социальная помощь пожилым людям на время изоляции, запросить ее можно по номеру горячей линии.

Врачи предупреждают, что люди старшего возраста входят в группу особого риска. По опыту стран, где уже активно распространяется коронавирус, заражение инфекцией у пожилых людей может привести к серьезным осложнениям на фоне сопутствующих заболеваний и даже летальному исходу.

На момент публикации в Московской области зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек выздоровели, скончались двое жителей Подмосковья.

Режим самоизоляции пожилым людям предстоит выдерживать до 14 апреля, если не изменятся обстоятельства.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Позднее специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку инфекции пандемией. Жертвами коронавируса стали десятки тысяч человек по всему миру.