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Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

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Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

Домашний режим самоизоляции введен для всех жителей Москвы и Московской области с 30 марта. Вслед за столицей такие же ограничения вводят другие регионы России для предотвращения распространения коронавируса.

Первыми на самоизоляцию «отправили» пожилых людей в возрасте от 65 лет, которые находятся в основной группе риска. В ходе патрулирования сотрудники Росгвардии проводят с гражданами пожилого возраста разъяснительную работу: узнают, за чем именно пенсионеры выходят на улицу, передают их данные волонтерам, раздают маски и советуют оставаться дома. Как реагируют бабушки и дедушки на предупреждения росгвардейцев — в репортаже Федерального агентства новостей.

Подмосковные Люберцы в день нашего совместного патрулирования замело, как и всю Москву. Людей на улицах и так уже почти нет — внезапная непогода помогает убедить по возможности оставаться дома. К обычным обязанностям сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии сейчас добавилось информирование пожилых людей об опасности коронавируса: в период эпидемии важно знать, кому из стариков может понадобиться помощь.

Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

Помимо обязательных в работе масок, защитных перчаток, респираторов и дезинфицирующих средств, сотрудники Росгвардии берут с собой информационные памятки.

«Чаще всего  пожилые граждане знают об опасности коронавируса, поэтому с пониманием относятся к тому, что мы к ним подходим и начинаем разговор, — рассказывает прапорщик полиции Алексей Понамарев. — Если они не идут на контакт — не настаиваем. Если уходят — ни в коем случае не догоняем, чтобы не нервничали. Такой возраст — мало ли что со здоровьем… Наше дело: проинформировать, предупредить, рассказать им, что есть волонтерские службы и у них можно попросить помощь с покупкой лекарств, продуктов, чтобы самим не выходить на улицу и не рисковать».

Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

На севере города в одном из дворов первым нам встречается дедушка: в метель идет в легкой куртке, без шарфа и, похоже, не очень боится простудиться, не то что заразиться коронавирусом. Когда Алексей Понамарев вежливо представляется и интересуется целью нахождения на улице, дед почтительно замирает и показывает сумку с продуктами: «В магазин ходил, внучек, кто ж еще сходит». При слове «коронавирус» он крестится. От защитной маски не отказывается, но надеть ее самостоятельно у него не получается — маска цепляется за уши, сползает с носа и росгвардейцу приходится ему помогать.

«Конечно, при общении мы стараемся держаться на расстоянии, — признает собеседник ФАН. — Соблюдать определенную социальную дистанцию, да и нам тоже надо беречься, учитывая постоянную работу с людьми. Но все равно к некоторым приходится вставать близко: плохо слышат, а сквозь маски им еще тяжелее нас расслышать».

Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

Без надобности старики сейчас стараются не выходить из дома: все-таки действуют новости и советы детей. Но и дома сидеть постоянно тоже не в силах — кто выходит за продуктами, кто в аптеку, кто собаку выгулять, а кто и честно признается, что просто не может оставаться в четырех стенах. Росгвардейцы тоже все понимают, но продолжают убеждать пожилых людей пореже выходить на улицу. Разумеется, знаменитые посиделки на лавочках у подъездов во дворах теперь тоже не рекомендованы.

«Мы никого насильно домой не загоняем, — объясняет Алексей Понаморев после разговора с очередной бабушкой. — Мы обязаны проинформировать, предупредить об опасности, узнать, в чем нуждается человек — может он одинок и ему надо помочь с продуктами и лекарствами. Ну и буду выслушивать все, что они говорят — ну а как еще? Дедушки с пониманием относятся, а бабушки — народ непростой…».

Русские babushkas за словом в карман не лезут. Одна из старушек на вежливый вопрос Алексея предлагает вместе с ней сходить в магазин и заодно помочь сумки донести, раз уж он ее застал на улице.

Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

«Мы иногда и подвозим бабушек с сумками, если им идти далеко, — рассказывает Понамарев. — И в магазине можно было бы помочь, что здесь такого. Когда есть возможность, можно и сходить с бабушкой. Конечно, хочется им помочь. Сейчас вот в аптеках масок нет, стараемся некоторым старикам из своих запасов отдать. Понимаю, что на один раз, но хоть немного спокойнее за них становится».

Во время профилактических акций сотрудники Росгвардии обращают внимание, в основном, на жителей в возрасте от 65 лет, но и граждан помоложе тоже могут остановить. Почти все спортивные и детские площадки в городе закрыты, но родители с детьми все равно находят открытые объекты для игр, бегуны тренируются на дистанциях вокруг дома.

«Люди знают предписание о самоизоляции, поэтому спокойно относятся к разговорам с нами, — говорит Алексей. — Понимают, что мы делаем свою работу, да и что они нарушают. Поэтому послушно собираются, уходят. Бывает, бегают спортсмены, говорят: «Я сейчас круг закончу и все». Ну мы понимаем, что он и так этот круг должен сделать, чтобы домой вернуться, так пусть пробежит, не останавливать же».

Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

Целью такой профилактической работы является сугубо гуманитарная миссия, уверяет начальник Люберецкого ОВО Росгвардии по Московской области Андрей Климов.

«Мы соблюдаем законные права и свободы граждан и защищаем их. Сейчас мы обращаем особое внимание на профилактические меры, связанные с предупреждением распространения коронавируса и преступлений на фоне введенного режима самоизоляции», — говорит он.

По словам Андрея Климова, после введения режима повышенной готовности правонарушений фиксируется ощутимо меньше. Но у Росгвардии объем работы не уменьшается: количество объектов патрулирования все то же. К тому же в усиленном режиме наблюдаются отдельно стоящие закрытые ларьки, торговые павильоны и магазины, под особым наблюдением бывшие и потенциальные преступники.

«В целом, люди понимают ситуацию и выполняют те требования, которые сейчас предъявляются», — заключает Андрей Климов.

Насильно домой не загонят: в Росгвардии показали, как следят за режимом самоизоляции

Напомним, режим самоизоляции распространяется как на работающих, так и на неработающих жителей области старшего поколения. Работающего пенсионера обязаны перевести на удаленный режим работы или предоставить отпуск с сохранением полной заработной платы. Всем гражданам старше 65 лет должны выплатить сумму в три тысячи рублей — часть в начале карантина, часть в конце. В регионе действует адресная социальная помощь пожилым людям на время изоляции, запросить ее можно по номеру горячей линии.

Врачи предупреждают, что люди старшего возраста входят в группу особого риска. По опыту стран, где уже активно распространяется коронавирус, заражение инфекцией у пожилых людей может привести к серьезным осложнениям на фоне сопутствующих заболеваний и даже летальному исходу.

На момент публикации в Московской области зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 17 человек выздоровели, скончались двое жителей Подмосковья.

Режим самоизоляции пожилым людям предстоит выдерживать до 14 апреля, если не изменятся обстоятельства.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Позднее специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку инфекции пандемией. Жертвами коронавируса стали десятки тысяч человек по всему миру.

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