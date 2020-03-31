Аналитик рассказал, какой доход с вкладов по новым правилам не будет облагаться налогом

Госдума одобрила законопроект о налоге на доход с банковских вкладов. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев объяснил послабления, которые появились в принятой версии закона.

В документе указано, что под закон не подпадают рублевые вклады, процентная ставка по которым в течение налогового периода не превышает один процент. Также налог будет взиматься не со всей суммы, которую в виде процентов по вкладу получил гражданин. Предполагается, что из нее вычтут разницу с процентным доходом с вклада в миллион рублей по условиям ключевой ставки Центробанка.

Аналитик Александр Разуваев рассказал Федеральному агентству новостей, как будет работать новый механизм.

«Если у вас миллион рублей и ставка 6 процентов, то налогом не облагается 60 тысяч рублей. Если вклад лежал по 4 процента годовых, то доход в 40 тысяч рублей также облагаться налогом не будет. <...> Это действительно послабление, и закон стал мягче, чем изначально», — сказал Разуваев.

При этом эксперт подчеркнул, что государство пошло навстречу гражданам путем принятия более «мягкой» версии закона. Однако собеседник ФАН считает, что это можно было сделать по-другому.

«Нужно брать НДФЛ только с валютных депозитов, чтобы это было в пользу рубля. Тогда люди сберегали бы деньги только в рублях. Это касается тех случаев, когда происходит курсовая переоценка вследствие ослабления рубля» — сказал он.

Разуваев прогнозирует, что недавний массовый вывод средств с банковских вкладов завершится.

«За апрель будет нулевой отток, так как некоторые банки стали повышать ставки по вкладам. Также люди разобрались, что налог будет не с суммы вклада, а с процентов. При этом во время карантина некоторые банки не работают. Все сидят дома», — заявил аналитик.

Вдобавок к этому, собеседник ФАН не исключает, что введение налога на депозиты подтолкнет людей к фондовому рынку.

«Дивиденды облагаются тем же налогом — 13 процентов. Однако дивидендная доходность намного выше, к примеру 10 процентов при ключевой ставке 6. Есть бумаги, где доходность может доходить до 20 процентов. К тому же права инвесторов на той же Мосбирже очень хорошо защищены. По закону, имущество брокера и клиента разделены. С хорошим брокером точно ничего не случится», — добавил он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что налог на доходы по вкладам начнут взимать с доходов за 2021 год, то есть первые уведомления россияне получат в 2022 году. Глава Минфина подчеркнул, что изменения, вызванные курсовыми колебаниями, не будут подвергаться налогообложению.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, разделение вкладов на мелкие доли не поможет уйти от налога, поскольку он будет высчитываться только после полного их суммирования.